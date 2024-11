Cum arăta modelul original al Statuii Libertăţii, care va rămâne în Franţa

Modelul original al Statuii Libertăţii, realizat de sculptorul francez Auguste Bartholdi, va rămâne în Franţa şi va fi păstrat într-o colecţie publică muzeală, scrie Rador.

Statuia, care a fost dezvelită festiv în 1886, la New York, sub titlul complet „Liberty Enlightening the World”, a fost un cadou din partea Franţei pentru Statele Unite ale Americii. Bartholdi a creat modelul original al acestei statui în atelierul său de lângă Paris.

El i-a dăruit un mic model din lut, de 49 de centimetri, scriitorului Édouard de Laboulaye, care a propus ideea statuii, inspirat de victoria forţelor anti-sclavie în Războiul Civil American.

Un secol şi jumătate mai târziu, descendenţii lui Laboulaye au vrut să vândă acest model la o licitaţie la Paris, iar interesul faţă de el s-a manifestat în Statele Unite ale Americii. Dar un patron francez a decis ca modelul să rămână în Franţa şi l-a cumpărat înainte de începerea licitaţiei. Suma exactă a tranzacţiei nu a fost dezvăluită.

Acum, modelul va fi transferat la Muzeul Bartholdi din Colmar, unde s-a născut sculptorul. Modelul original diferă de statuia în sine nu numai prin dimensiune: de exemplu, Statuia Libertăţii ţine în mână Constituţia SUA, iar modelul original – un lanţ rupt.