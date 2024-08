Cum AI este pe cale să schimbe radical industria modei / Brandurile de modă se așteaptă să investească până la 3,5% din veniturile lor în AI până în 2030

Moda este o afacere dinamică. Majoritatea brandurilor de îmbrăcăminte realizează cel puțin două până la patru colecții pe an și, în timp ce vând colecțiile sezoniere curente, acestea le planifică pe următoarele cu cel puțin un an în avans, identificând tendințele pieței și materialele, relatează The Fashion Law.

Perioada de vânzare este de aproximativ trei luni, iar stocurile nevândute reprezintă pierderi financiare. Companiile de fast fashion introduc produse noi chiar mai frecvent, operând astfel în termene de proiectare, producție și comercializare care sunt reduse semnificativ.

Luate împreună, acestea deschid ușa pentru utilizarea tehnologiei, de la blockchain pentru a urmări lanțurile de aprovizionare ale companiilor de modă la utilizarea inteligenței artificiale („AI”) pentru a ajuta la crearea colecțiilor și la marketingul corespunzător.

Tehnologie și modă

Industria modei este bine versată în experimentarea cu noi frontiere tehnologice. Unele dintre cele mai importante descoperiri tehnologice sunt tăierea cu laser, proiectarea asistată de calculator și, mai recent, utilizarea imprimării 3D la începutul anului 2010.

Pe lângă acestea, industria modei a experimentat web3, inteligența artificială de bază („AI”) și alte tehnologii de ultimă oră, un exemplu fiind Gucci Garden, colaborarea dintre Gucci și platforma de lumi virtuale Roblox în mai 2021 pentru a sărbători centenarul brandului italian de modă.

Jetoanele nefungibile („NFT”) reprezintă un alt domeniu de inovație, așa cum s-a întâmplat cu colecția Dolce & Gabbana Genesi în colaborare cu UNXD, o piață digitală de lux. Această colecție a generat venituri de 6 milioane de dolari (și cel puțin un proces), stabilind astfel un record pentru vânzările de NFT.

Companiile de modă și brandurile de lux explorează tehnologia blockchain pentru autentificarea produselor, urmărirea lanțului de aprovizionare și implicarea comunității prin ID-uri digitale. Totodată, realitatea augmentată (AR) devine un instrument esențial în strategiile de marketing, oferind experiențe imersive și interactive pentru clienți, cum ar fi testarea virtuală a produselor. Această integrare a tehnologiilor avansate transformă modul în care brandurile interacționează cu consumatorii și își protejează autenticitatea.

Tehnologie care schimbă regulile jocului

Nu este puțin lucru, companiile de modă au investit între 1,6 și 1,8 procente din veniturile lor în tehnologie numai în 2021. Și se așteaptă ca această cifră să crească la între 3 și 3,5 % până în 2030.

Inteligența artificială generativă, în special, ar putea schimba regulile jocului pentru industria modei, adăugând între 150 și 250 de miliarde de dolari la profiturile operaționale în decurs de trei până la cinci ani.

Deși sectorul modei abia a început să integreze AI în operațiunile sale, oportunitățile și provocările pe care le prezintă sunt evidente în toate procesele de afaceri. De exemplu, inteligența artificială generativă ar putea ajuta companiile de modă să își îmbunătățească procesele, să își aducă produsele pe piață mai rapid, să vândă mai eficient și să îmbunătățească experiența clienților.

Această tehnologie ar putea, de asemenea, să sprijine dezvoltarea de produse prin analizarea unor seturi mari de date privind rețelele sociale și defilările pentru a identifica tendințele emergente în modă.

Estée Lauder Companies și Microsoft, de exemplu, s-au asociat pentru a deschide un laborator intern de inovare în domeniul inteligenței artificiale pentru a identifica și a răspunde tendințelor, pentru a informa dezvoltarea produselor și pentru a îmbunătăți experiența clienților.

Brandul Tommy Hilfiger colaborează cu IBM și cu Fashion Institute of Technology din New York la proiectul Reimagine Retail, care utilizează inteligența artificială pentru a analiza datele consumatorilor și a concepe noi colecții de modă. Designerii pot, de asemenea, să convertească schițe și planșe de dispoziție în modele 3D și să le imprime 3D pentru a accelera crearea de prototipuri.

Iris van Herpen, un designer de modă olandez, a folosit inteligența artificială pentru a imagina și a executa elementele vizuale ale colecției sale toamnă/iarnă 2023.

Moda, inteligența artificială și sustenabilitatea

Inteligența artificială (AI) joacă un rol din ce în ce mai important în promovarea sustenabilității în industria modei. Giganți precum H&M și Zara utilizează AI pentru a optimiza lanțurile de aprovizionare, a gestiona stocurile și a reduce risipa. H&M, de exemplu, folosește „inteligența artificială responsabilă” pentru a îmbunătăți procesele de reciclare și a sprijini economia circulară, după ce a fost criticată pentru distrugerea a 60 de tone de haine nevândute. În plus, soluțiile de probă virtuală bazate pe AI, adoptate de companii precum L’Oréal, îmbunătățesc experiența de cumpărături online și reduc retururile, contribuind la o modă mai sustenabilă.

Campanii eficiente și capcane ale AI

Inteligența artificială devine esențială în industria modei, oferind experiențe personalizate și optimizând strategiile de marketing. Mărci precum Reebok și Versace permit clienților să folosească AI pentru a crea produse unice, reflectând stilul brandului. Totuși, integrarea AI vine cu riscuri, cum ar fi încălcarea proprietății intelectuale și potențialele probleme de părtinire în conținutul generat. De asemenea, ambiguitatea legată de drepturile de creație în era AI poate afecta autenticitatea și reputația mărcilor, punând în pericol percepția publicului asupra inovației și originalității acestora.