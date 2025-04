Un tată sud-coreean folosește inteligența artificială generativă pentru a se juca cu copilul său de cinci ani

În Coreea de Sud, un boom al educației privind inteligența artificială îi îndeamnă pe copii să învețe mai devreme despre tehnologie pentru a nu rămâne în urmă. Pentru o familie, aceasta a devenit o activitate distractivă de joacă și care inspiră învățarea, transmite Euronews.

În sufrageria lor din Coreea de Sud, un tată folosește inteligența artificială generativă (genAI) pentru a transforma desenele fiului său în clipuri video și povești scurte, pe măsură ce un nou tip de timp de joacă prinde contur.

În fiecare săptămână, familia Kim merge la bibliotecă pentru a alege o carte. O citesc împreună, discută despre un subiect de interes și construiesc cunoștințe de bază.

Știind că cei mici nu se pot angaja în mod independent în utilizarea instrumentelor de inteligență artificială, tatăl Kim Jungu pregătește o sesiune scurtă de 30 de minute de inteligență artificială, scriind în avans sugestii personalizate.

În timpul sesiunii, fiul său Dohun, în vârstă de cinci ani, se implică în AI prin activități creative, cum ar fi proiectarea unei planete imaginare sau scrierea unei povești plasate în constelația Orion.

„Tutorele AI”contribuie punând întrebări suplimentare și oferind informații noi legate de subiect.

„Îi place foarte mult ceea ce am descoperit pentru că, de fiecare dată, AI-ul îi oferă întrebări foarte interesante și, de asemenea, unele cunoștințe matematice sau științifice foarte bune. Așa că eu cred că el simte că învață ceva în fiecare săptămână”, a declarat pentru Euronews Next Kim, care lucrează ca Chief Product Officer (CPO) la o firmă IT.

Dohun iubește spațiul și desenul. Kim crede că inteligența artificială este un instrument util care poate răspunde la întrebări la care părinții nu pot răspunde și îl ajută pe fiul său să își „exploreze imaginația și creativitatea”.

„Văd că agenda lui se extinde. Săptămâna trecută, am explorat sistemele solare. Dar chiar acum, el explorează partea exterioară a sistemului solar. Inteligența Artificială îi oferă continuu câteva dintre germenii ideilor”, a adăugat el.

Deși crede că este pozitiv faptul că inteligența artificială poate contribui la extinderea cunoștințelor copiilor, este conștient de dependența excesivă de această tehnologie.

„De asemenea, este important ca ei să nu devină prea dependenți de ea. Ca părinte, mă gândesc cum să ghidez cu atenție acest proces. Gestionarea datelor personale de învățare este o altă preocupare”, a declarat Kim.

Experții în educație AI spun că cel mai important lucru este jocul în sine, iar părinții ar trebui să fie atenți ca intensitatea unei sesiuni să fie programată corespunzător vârstei copilului lor.

„Ei ar putea la fel de bine să se joace cu Lego…” Kwon Jungmin, profesor specializat în educația IA la Universitatea Națională de Educație din Seul, a declarat pentru Euronews Next.

„Din punctul meu de vedere, cu ce se joacă nu contează atât timp cât construiesc o relație bună [chiar dacă] folosesc IA ca mediu”, a continuat ea.

Dacă copilul se joacă singur cu inteligența artificială, atunci aceasta ar putea fi o problemă, deoarece ar crede că, de exemplu, ChatGPT este o ființă vie reală. – Kwon Jungmin Profesor, Universitatea Națională de Educație din Seul

„Dar dacă ar fi mai frecvent sau dacă ar fi poate mai mult de două ore pe zi, ar putea fi prea mult. Depinde de vârsta copilului și de interesul său”.

Kwon spune că părinții ar trebui să se asigure că copiii lor pot discerne între AI și oameni.

„Dar atunci când este implicat un părinte, ceea ce crede părintele și modul în care părintele interacționează cu IA este important, deoarece copiii învață prin observare. Așa că trebuie să urmăriți cu mare atenție ce fac ei cu IA, ce fac părinții și copilul cu IA”.

Kwon spune că accentul nu ar trebui pus doar pe inteligența artificială. În schimb, educația în era IA ar trebui să încurajeze gândirea critică prin predarea copiilor a unor materii precum științele umaniste, literatura și filosofia.

„Ceea ce este mai important este cum vede acel copil ChatGPT”, a spus Kwon.

„Dacă copilul nu are nicio experiență educațională privind învățarea modului de a privi aceste tehnologii, atunci copilul o va vedea doar ca pe cineva cu o putere și cunoștințe mai mari, iar acest lucru va duce în cele din urmă la supunerea față de tehnologie”, a adăugat ea.

„Cu toate acestea, dacă copilul are experiență educațională și învață despre filosofii; ce este o ființă umană? Ce înseamnă să fii viu? Ce înseamnă să fii un om? Cu toate aceste cunoștințe de bază și gândire critică, perspectiva acelui copil asupra IA va fi foarte diferită de cea a unui copil care nu a învățat niciodată despre ea. Și acesta este genul de oameni de care avem nevoie acum”.

În Coreea de Sud, interesul pentru educația în domeniul IA este în plină expansiune. În timp ce unele familii, cum ar fi familia Kim, explorează acasă abordări mai organice, bazate pe joacă, școlile și academiile private integrează în programele lor de învățământ codarea și alfabetizarea în IA.

Unele utilizează, de asemenea, sisteme de urmărire a inteligenței artificiale pentru a urmări evoluția învățării elevilor.

„Piața educației private din Coreea este mare… acest sector există doar pentru examenele de admitere la facultate. Examenul de admitere la facultate este foarte important în Coreea, deoarece decide statutul social în care vei ajunge. Așadar, oamenii investesc mulți bani în educația copiilor lor pentru ca aceștia să poată [atinge] un statut mai înalt”, a declarat Kwon.

În Europa, Legea privind inteligența artificială adoptată recent de UE – programată să intre în vigoare din august 2027 – clasifică sistemele de inteligență artificială ca fiind cu risc ridicat pentru anumite domenii ale educației, cum ar fi sistemele de evaluare a rezultatelor învățării, evaluarea nivelurilor educaționale și detectarea comportamentelor interzise ale elevilor, potrivit unui raport al Serviciului de cercetare al Parlamentului European.

Deși în Coreea au fost exprimate îngrijorări, Kwon crede că Europa este bine plasată pentru a educa copiii în domeniul IA.

„Din perspectiva guvernului, economia este importantă, iar competiția dintre țări este importantă. Cu toate acestea, pentru copii, nu, nu ar trebui să-și facă griji cu privire la economie”, a spus Kwon.

„Ar trebui să ne preocupăm de gândirea lor critică, care este mai apropiată de modelul european, deoarece modelul european gândește critic despre inteligența artificială. Ei au adoptat cu întârziere IA. Dar cred că au motive filozofice foarte bune pentru a dezvolta IA etică”, a adăugat ea.

În Europa, factorii de decizie politică introduc alfabetizarea în materie de inteligență artificială în educația timpurie, prezentând-o adesea ca o competență fundamentală pentru viitor.

Un obiectiv-cheie este să se asigure că accesul la acest tip de educație este echitabil, astfel încât toți copiii, indiferent de mediul din care provin, să poată naviga într-o lume condusă de inteligența artificială, un pas pe care UNESCO îl consideră esențial.

În 2019, Regatul Unit a înființat un comitet independent de experți, AI Council, pentru a consilia guvernul cu privire la ecosistemul IA. Consiliul afirmă că viziunea sa este „ca toată lumea să fie capabilă să trăiască cu încredere cu IA”.

Într-un raport publicat în 2021, consiliul a sugerat că o academie online pentru înțelegerea IA cu materiale și inițiative de încredere ar sprijini profesorii, elevii și învățarea pe tot parcursul vieții.

Kim consideră că copiii trebuie să știe cum să comunice cu IA, deoarece le va fi imposibil să o evite de la școală până oriunde altundeva.

„Ideea mea este că ei trebuie să știe cum pot valorifica inteligența artificială pentru creativitatea și educația lor”, a spus el.

„Copiii au într-adevăr un potențial foarte mare. Dar [poate fi] foarte greu, ca adulți, să [ținem pasul cu] potențialul lor de creativitate”, a adăugat Kim.

„Inteligența artificială le-ar putea oferi [copiilor] cunoștințe astfel încât să își poată extinde creativitatea. Pentru că creativitatea vine din curiozitate. Dar eu cred că creativitatea poate crește din cunoștințe. Așa că am descoperit că AI ar putea ajuta la creșterea creativității”.