Cum a decurs scandalul provocat de Diana Şoşoacă în Parlamentul European relatat de Agenția France Presse: ”A scos un urlet, întrerupând discursul doamnei Hayer, spre enervarea preşedintei Parlamentului”

O eurodeputată de extremă dreapta din România a fost expulzată din hemiciclul de la Strasbourg după ce a ţipat în timpul unei dezbateri care a urmat discursului preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează AFP, preluată de News.ro.

Incidentul a avut loc în timpul unui discurs al liderului francez al grupului Renew (liberal), Valérie Hayer, care îi cerea Ursulei von der Leyen „să facă tot posibilul pentru a înscrie dreptul la avort în Carta europeană a drepturilor fundamentale”.

Diana Iovanovici Şoşoacă, membră a partidului de extremă dreapta S.O.S. România şi deputat neafiliat, a scos un urlet, întrerupând discursul doamnei Hayer, spre enervarea preşedintei Parlamentului, Roberta Metsola, scrie AFP.

„Este a treia oară când faceţi acest lucru. Solicit ca deputatul să fie escortat din sală”, a spus Roberta Metsola.

Romanian member of the European Parliament, Diana Șoșoacă was thrown out of the plenary hall because she pleaded for freedom of expression and faith in God!

After leaving the hall she said:

„This is the house of Satan, here in Brussels.”

🇷🇴 pic.twitter.com/b9ddIeO4m2

