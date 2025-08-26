Cum a contribuit Soundfeed, compania românească de licențiere și distribuție muzicală, la realizarea și lansarea fenomenului viral „Dame Un Grrr” (Parteneriat)

Soundfeed, platforma B2B de licențiere muzicală a contribuit la succesul piesei „Dame Un Grrr”, semnată de Fantomel și Kate Linn. Piesa a ocupat primul loc în trending global pe TikTok timp de aproape două luni și a ajuns pe locul 4 în clasamentul Global Shazam, devenind una dintre cele mai căutate piese din lume prin aplicația Shazam.

În această vară, artiștii au lansat o versiune co-produsă a piesei împreună cu Jason Derulo, iar alte versiuni cu artiști diferiți sunt deja planificate.

Vârful de creații video pe TikTok a fost de peste 700.000 într-o singură zi, un rezultat remarcabil pentru o piesă distribuită de o companie românească. În doar trei luni, piesa „Dame Un Grrr” a generat circa 75 de milioane de vizualizări pe YouTube, peste 20 de milioane de creații pe TikTok și 36 de milioane de streamuri pe Spotify.

Colaborarea Soundfeed cu Fantomel și Kate Linn a început în 2024, când compania a recomandat colaborarea cu Creator Records, pentru care gestionează distribuția digitală, licențierea și raportarea încă din 2020. La lansarea piesei „Dame Un Grrr”, Soundfeed s-a ocupat de distribuție, licențierea către Universal Music România, filiala locală a celei mai mari case de discuri din lume, și de gestionarea drepturilor de autor prin Sony Music Publishing, lider global în domeniul publishingului muzical.

„Toate procesele, inclusiv plățile și raportările către titularii de drepturi, sunt gestionate direct din platforma Soundfeed, pe baza informațiilor introduse de artiști și casa de discuri. Succesul viral este datorat muzicii, artiștilor, precum și echipei care se ocupă de promovare și de toate colaborările internaționale. Ne bucurăm că putem contribui cu tehnologie și cunoștințele echipei Soundfeed la un nou succes muzical provenit din România. Acest rezultat reprezintă un moment de validare, atât pentru tehnologie, cât și pentru modelul nostru de business și echipă”, declară Traian Paicu, co-fondator și CEO Soundfeed.

Tehnologia din spatele platformei a fost dezvoltată și implementată de Essensys, furnizorul de software și aplicații mobile, alături de echipa internă de dezvoltare a Soundfeed. Essensys este și unul dintre acționarii companiei.

„Am văzut în Soundfeed un produs cu potențial real în industria muzicală globală. Ne-am implicat activ în dezvoltarea tehnologică a platformei și am creat o infrastructură scalabilă, care poate susține mii de lansări și tranzacții simultan, cu raportare în timp real”, adaugă Mihai Matei, CEO Essensys.

Tehnologie românească pentru o industrie muzicală mai transparentă

Soundfeed este o platformă dezvoltată în România, care oferă un cadru complet pentru gestionarea digitală a muzicii. Platforma facilitează conexiunile dintre artiști și case de discuri, încurajează co-producțiile, gestionează contractele, licențiază conținutul și efectuează plăți directe către titularii de drepturi, cu transparență și raportare automată, în baza informațiilor configurate în sistem.

„Cu sprijinul echipei Essensys, am reușit să scalăm tehnologia și să dezvoltăm o infrastructură solidă, capabilă să susțină mii de lansări simultan, cu raportare și plăți în timp real, generate automat în baza split-urilor gestionate direct în platformă. De-a lungul timpului, investițiile de aproximativ 1 milion de euro din partea Netopia, Essensys și a investitorilor privați au permis scalarea tehnologiei Soundfeed, transformând-o dintr-o idee validată local într-un produs competitiv pe plan internațional, capabil să conecteze artiști, case de discuri și publisheri din întreaga lume”, declară Traian Paicu.

Impactul piesei „Dame Un Grrr” a atras rapid atenția industriei muzicale internaționale. Datorită avântului piesei, colaborarea cu Jason Derulo a venit firesc și s-a concretizat într-o versiune co-produsă a piesei. Soundfeed a jucat din nou un rol activ, gestionând întregul flux: negocieri, contracte, distribuție și promovare, asigurând o coordonare eficientă alături de Universal Music România și Creator Records.

„După succesul global cu Dame Un Grrr, interesul din partea labelurilor internaționale pentru platforma Soundfeed și pentru artiștii cu care avem ocazia să colaborăm este în continuă creștere. Viziunea noastră este clară: să transformăm Soundfeed într-un hub european de referință, unde muzica circulă mai liber, iar artiștii și partenerii au control total, vizibilitate completă și un ecosistem care lucrează pentru ei”, a adăugat Traian Paicu.

În perioada următoare, sunt planificate noi colaborări internaționale cu labeluri precum Armada Music, Tomorrowland, SoundOn (TikTok), Empire Music, Creative Genius Records și Dopamina Entertainment, alături de artiști de top ca Edward Maya, Alexandra Stan, Fantomel, Kate Linn, Haddaway și Yohani.

Acestea completează o serie de proiecte cu case de discuri și artiști din România, precum MGL, Rava, Olivia Addams, Timebelle, Creator Records, Seek Music, Culese din Cartier, Dancefy Records, Mayavin Music, Alexandra Stan Records și alții. Pe lângă succesul piesei „Dame Un Grrr”, Soundfeed a distribuit peste 6.000 de albume din 2019 până în prezent și gestionează, în medie, 34.500 de piese, afirmându-se ca un partener de încredere în industria muzicală globală.

Soundfeed, platforma B2B de licențiere și distribuție muzicală lansată în 2019, conectează case de discuri, publisheri, artiști independenți, DJ și radiodifuzori. Platforma a fost creată pentru a răspunde provocărilor industriei muzicale, eliminând lipsa de transparență în distribuție, contractele complicate și rapoartele financiare neconcludente. Essensys este unul dintre acționarii care sprijină dezvoltarea și evoluția Soundfeed, dar și furnizorul de tehnologie.

Grupul Essensys, compus din essensys { technology și essensys { mReady, are peste 20 de ani de experiență în furnizarea de soluții software și aplicații mobile. De-a lungul timpului, a livrat sute de proiecte pentru clienți naționali și internaționali, având în prezent o echipă de circa 100 de angajați.