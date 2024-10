Cum a ajuns orășelul japonez Kamikochi o destinație turistică populară, deși mașinile sunt interzise și numărul de hoteluri este limitat prin lege

Cu un număr record de 35 de milioane de vizitatori străini așteptați în Japonia în acest an, Kamikochi este o pauză idilică și relaxantă de la unele dintre destinațiile turistice mai aglomerate ale țării, transmite BBC.

Cuibărit în Alpii japonezi la o altitudine de 1 500 m, orașul stațiune Kamikochi este o escapadă idilică, fără mașini, cu aer de munte rece și proaspăt, trasee de drumeție pe malul râului și o abundență de maimuțe de zăpadă japoneze. Nu există locuințe private, rezidenți pe tot parcursul anului sau lanțuri de magazine de orice fel – nu există McDonald’s, Starbucks sau Burger King; în schimb, este cunoscut ca o evadare din arșița enervantă care cuprinde cea mai mare parte a Japoniei în timpul verii și pentru culorile toamnei abundente și sublime care ating apogeul în octombrie.

Căutarea unor medii naturale virgine, neatinse de turismul de masă, precede cu mult era social media. În cartea sa din 1896, Mountaineering and Exploration in the Japanese Alps (Alpinism și explorare în Alpii japonezi), misionarul, alpinistul și conservaționistul englez Reverendul Walter Weston s-a făcut ecoul sentimentelor unui scriitor japonez anonim care se plângea de „turiștii străini care vin în țara sa și, după ce o străbat în grabă cu o viteză de 40 de mile pe oră, se grăbesc acasă pentru a-și consemna impresiile și a se da drept surse credibile despre lucruri pe care le-au privit doar în treacăt”.

În scrierile și conferințele sale, Weston a popularizat termenul de „Alpi japonezi” și a pus zona care a devenit stațiunea Kamikochi pe radarul turiștilor internaționali. Popularitatea orașului ca destinație de vacanță pentru turiștii japonezi a crescut brusc în 1927, odată cu lansarea romanului Kappa, scris de Ryunosuke Akutagawa, unul dintre cei mai renumiți scriitori japonezi, care se petrece în Kamikochi. În 1934, a fost înființat Parcul Național Chūbu-Sangaku, unde se află Kamikochi și 10 dintre cele 21 de vârfuri de peste 3.000 m din Japonia, iar zona a devenit cunoscută drept „cea mai frumoasă vale din Japonia”, inspirând comparații cu Parcul Național Yosemite din California.

Kamikochi este o escapadă ecologică din 1975, când mașinile private și motocicletele au fost interzise ca răspuns la creșterea traficului și a numărului de vizitatori și la dorința de a păstra liniștea locului. De fapt, eforturile de conservare au început cu un secol mai devreme, în 1875, când fostul oraș forestier a interzis tăierea copacilor din zonă pentru a-i păstra frumusețea naturală. În 1909 au fost adoptate legi pentru a preveni îndepărtarea plantelor alpine, iar în 1916 a fost prima zonă din țară desemnată oficial drept „pădure de protecție”. În 1963, oficialii au înființat Asociația pentru Înfrumusețarea Kamikochi pentru a aborda problema aruncării gunoiului și a lipsei de etichetă turistică. În anii ’70, numărul de hoteluri și hanuri a fost limitat la 17, același număr care există și astăzi, pe lângă două zone de camping. Nu există Airbnb-uri.

În ciuda acestor restricții, Kamikochi a atras 1,3 milioane de vizitatori, majoritatea dintre ei japonezi, în 2023. An de an, peste 100 de milioane de oameni vizitează Muntele Fuji, care, împreună cu Kamikochi, este singura altă destinație desemnată de Agenția Japoneză pentru Afaceri Culturale atât ca loc special de frumusețe pitorească, cât și ca monument natural special.