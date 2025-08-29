Cristian Diaconescu: Nu va fi război în România/ Alerta în ceea ce priveşte partenerii noştri pentru a nu fi război în spaţiul euro-atlantic este una de foarte înalt nivel
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că în România nu va fi război, susţinând că ”alerta” la nivelul partenerilor externi ai României pentru a nu fi război în spaţiul euro-atlantic este una de foarte înalt nivel, transmite News.ro.
”Nu va fi război în România şi dau acest răspuns pentru faptul că, din câte cunosc şi aşa cum România astăzi, prin reprezentanţii săi, este implicată în politica de securitate şi în politica externă, alerta în ceea ce priveşte partenerii noştri pentru a nu fi război în spaţiul euro-atlantic este una de foarte înalt nivel”, a declarat Cristian Diaconescu, joi seară, la Antena 3.
Diaconescu a susţinut că este imposibil ca Moscova să nu înţeleagă faptul că ”are o forţă în faţă – NATO şi Uniunea Europeană – care rămânând solidare pe aceste aspecte pot da un răspuns extrem de categoric”.
El a amintit că statele membre ale NATO şi ale Uniunii Europene şi instituţiile acestora sunt de acord asupra faptului că este nevoie de pace.
”Organizaţiile puternice, NATO şi Uniunea Europeană, prin statele şi instituţiile decidente, sunt absolut aliniate pe o singură atitudine. Cum vom concretiza vom vedea, depinde, evident, şi de Moscova”, a adăugat Cristian Diaconescu.
