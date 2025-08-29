Cristian Diaconescu afirmă că România a primit, la un moment dat, mesaje de la diplomaţi ruşi că intrarea în NATO sau UE ar ”reprezenta automat o încălcare a intereselor Federaţiei Ruse”

Fostul ministru al Afacerilor Externe Cristian Diaconescu, diplomat de carieră, afirmă că, de-a lungul timpului, oficiali ai Federaţiei Ruse au transmis, în cadrul convorbirilor cu oficiali români, la nivel diplomatic, că aderarea la organizaţii precum NATO sau UE contravine intereselor Federaţiei Ruse. Diaconescu spune că Rusia şi-a exprimat, de asemenea, interesul în ceea ce priveşte influenţa la gurile Dunării, transmite News.ro.

Cristian Diaconescu a fost întrebat, joi seară, la Antena 3, dacă în timpul contactelor diplomatice pe care le-a avut de-a lungul anilor a existat vreo referire, din partea vreunui oficial rus, care să genereze României îngrijorări pe termen lung.

”Da, şi anume faptul că din punctul de vedere al Moscovei extinderea Alianţei Nord-Atlantice, ca de altfel şi a Uniunii Europene, la un moment dat (…) reprezintă un risc, reprezintă o ameninţare la adresa intereselor Federaţiei Ruse, iar cei care intră în aceste procese, este exact acelaşi mesaj care se transmite Ucrainei în acest moment, cei care intră în aceste procese automat trebuie să înţeleagă că se află într-o situaţie de conflict cu Federaţia Rusă. Deci faptul de a-ţi dori să faci parte din aceste organizaţii ar reprezenta automat o încălcare a intereselor Federaţiei Ruse. Iar gurile Dunării, da, au reprezentat un element transmis formal la un nivel corespunzător”, a răspuns Cristian Diaconescu.