Crin Antonescu, schimb de replici tensionat cu ziariștii după ce a fost chestionat dacă președintele interimar Ilie Bolojan a încălcat Constituția prin prezenţa sa la evenimentul de campanie al candidatului

Preşedintele interimar Ilie Bolojan nu a încălcat cu nimic prerogativele constituţionale prin prezenţa sa la un eveniment electoral, a susţinut miercuri candidatul Alianţei electorale „România, Înainte”, Crin Antonescu, transmite Agerpres. Crin Antonescu a avut un schimb tensionat de replici cu ziariștii și a plecat în plină discuție cu reprezentanții presei.

„Domnul Bolojan a făcut nişte precizări foarte clare. A spus că, în calitate de cetăţean, are încredere şi susţine în anumit candidat, ceea ce cred că este simplu. Domnul Ilie Bolojan nu a încălcat absolut cu nimic constrângerile şi prerogativele constituţionale”, a declarat Crin Antonescu.

Pe acest subiect, el a intrat într-o polemică cu jurnaliştii prezenţi, moment în care a adăugat: „Daţi-mi voie să vă spun cum înţeleg eu jurnalismul, şi e dreptul meu de consumator de media: Jurnalismul este acea activitate omenească prin care o persoană care e jurnalist întreabă un politician. Politicianul, chiar dacă are păreri care nu-i convin jurnalistului, el le înregistrează şi după aceea le comentează: „Ia te uită ce a zis Bolojan”. Dar nu ţipaţi peste mine, pentru că nu am venit să ne certăm şi nu putem continua. Eu am venit foarte civilizat şi încercând să vă răspund. (…) Aţi început să strigaţi peste mine”, a spus Antonescu.

„Când domnul Nicuşor Dan l-a vizitat pe preşedinte la Cotroceni, nu a zis nimeni nimic. Deci, pe scurt, nu cred că domnul Bolojan a încălcat cu nimic şi dacă dumneavoastră sunteţi necăjtiţi din cauza asta, aveţi toată compasiunea”, a adăugat Antonescu, care a părăsit la acest punct al discuţiei locul în care avut loc evenimentul de lansare a candidaturii sale la preşedinţie. „Neputând să vorbesc, plec”, le-a transmis el jurnaliştilor.

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a fost prezent miercuri la evenimentul de lansare a programului prezidenţial al candidatului Crin Antonescu.

„Sunt aici în calitate de preşedinte interimar al României, dar şi de cetăţean al ţării noastre. De două luni de când exercit această funcţie am înţeles, din interior mai ales, că preşedintele ţării noastre are nevoie de trei lucruri importante. Are nevoie de înţelepciune, ca să reprezinte cu demnitate România în exterior, în aşa fel încât să fim o ţară de încredere, o ţară respectată. Are nevoie de colaborare, pentru că fără o colaborare între cele două centre de putere care înseamnă Preşedinţia, Guvernul şi majoritatea parlamentară nu se pot face reforme, nu se pot crea infrastructuri, nu poţi crea condiţii pentru prosperitate”, a spus Bolojan.