Concerte ale Orchestrei de Cameră Radio şi Ukrainian Freedom Orchestra, luni, la Festivalul Enescu

Orchestra de Cameră Radio şi Ukrainian Freedom Orchestra vor concerta luni, la Ateneul Român şi, respectiv, la Sala Palatului din Capitală, în cadrul Festivalului „George Enescu” 2025, informează site-ul evenimentului, transmite Agerpres.

Concertul Orchestrei de Cameră Radio va avea loc începând cu ora 17:00. Dirijor şi violonist va fi David Grimal, iar la pian va interpreta Roman Lopatynskyi.

Program va cuprinde Valentin Silvestrov – „Silent Music”; George Enescu – „Pastorală, Menuet trist şi Nocturnă” (aranjament pentru orchestră de cameră de Dan Dediu); Felix Mendelssohn – Concertul în re minor pentru pian, vioară şi orchestră de coarde MWV O4; Maurice Ravel – „Mormântul lui Couperin”.

De la ora 20:00, la Sala Palatului, vor urca pe scenă Ukrainian Freedom Orchestra, sub bagheta dirijoarei Keri-Lynn Wilson, şi soprana Rachel Willis-Sorensen şi violonista Alexandra Conunova.

Program concertului cuprinde Maxim Kolomiiets – Suită din opera „Mothers of Kherson”; Max Bruch – Concertul nr. 1 în sol minor pentru vioară şi orchestră op. 26; Richard Wagner – Uvertura operei „Tannhäuser”; Richard Wagner – „Preludiu” şi „Liebestod” din „Tristan şi Isolda”.

Conform sursei citate, Ukrainian Freedom Orchestra a fost înfiinţată în 2022 de dirijoarea canadiano-ucraineană Keri-Lynn Wilson, ca răspuns direct la invazia brutală şi pe scară largă a Ucrainei în Rusia. Lucrând în colaborare cu Opera Metropolitană din New York, Opera Naţională Poloneză din Varşovia şi Ministerul Culturii din Ucraina, dirijoarea Wilson a reunit un ansamblu compus din instrumentişti de top din Ucraina, rămaşi în ţara aflată sub asediu, precum şi din muzicieni ucraineni forţaţi să se exileze din cauza războiului, inclusiv membri ucraineni ai orchestrelor europene.

Începând de luni, Biblioteca Naţională a României găzduieşte o expoziţie George Enescu cu documente originale – partituri, manuscrise, fotografii.

Expoziţia „Partitura unei vieţi: George Enescu în documentare rare” va putea fi vizitată până pe 19 septembrie.

Gândită ca un omagiu adus de Biblioteca Naţională a României, în calitatea sa de păstrătoare a memoriei spirituale naţionale, marelui George Enescu, personalitate universală ce a purtat creaţia muzicală românească pe marile scene simfonice ale lumii, expoziţia aduce în faţa publicului o selecţie unică de partituri, fotografii şi manuscrise originale, informează pagina oficială de Facebook a Bibliotecii Naţionale.

Expoziţia va prezenta o colecţie bogată de partituri reprezentative pentru opera enesciană, printre care „Reducţia cu pian a Operei Oedipe”, document ce poartă dedicaţia autografă a compozitorului adresată dirijorului Alfred Alessandrescu. Vizitatorii vor avea ocazia să arunce o privire discretă şi în viaţa personală a lui George Enescu prin intermediul unor scrisori şi fotografii inedite.

În spiritul celebrării memoriei şi operei marelui compozitor şi muzician român, Biblioteca Naţională a României va găzdui, în spaţiul Buzunarul 1, şi expoziţia „The Life and Artistic Activity of George Enescu”, rezultat al unei fructuoase colaborări cu Muzeul „George Enescu”, mai informează sursa citată.