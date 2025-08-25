Platforma Netflix are o nouă funcție: spune-mi ce zodie ai și îți voi spune ce serial să urmărești

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dacă ești Fecioară, întreprinzătoare și spirituală precum Tokyo din Money Heist, sau Berlin, îndrăzneață precum Robert Oppenheimer, strălucitoare ca protagonistul din The Queen’s Gambit, acestea sunt titlurile pentru tine. Dacă ești în schimb din semnul Peștilor, visătoare și romantică, recomandările variază de la serialul americano-coreean pentru adolescenți XO Kitty, până la Forever al Reginei King, o poveste de dragoste din anii 1970 între două adolescenţi, scrie La Repubblica, citată de Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Spune-mi zodia ta și îți voi spune care sunt filmele şi serialele la care să te uiți. Netflix are o nouă funcție care sugerează titluri în funcție de o listă de urmărire care se mișcă precum un horoscop. Într-o eră a algoritmilor și a alegerilor „personalizate”, așa cum o numesc experții în marketing, în mijlocul unei oferte din ce în ce mai bogate care îngreunează navigarea spectatorilor, platforma lansează o hartă zodiacală. Fiecare zodie are propria secțiune tematică în cadrul colecției, plină de titluri care reflectă trăsăturile de caracter și temele cel mai asociate cu zodia respectivă. La urma urmei, gusturile sunt gusturi… iar fiecare spectator, indiferent de zodia sa, poate găsi povestea potrivită pentru el în acel moment. În fiecare săptămână, platforma de streaming lansează noi colecții, cu scopul de a-și ghida abonații, creând conexiuni originale cu succese actuale precum „Let’s hope they don’t find on the Kiss Cam”, sau cu seriale erotice inspirate de incidentul de la concertul formaţiei Coldplay.

Revenind la lista de urmărire în funcție de zodie, serialul actual, „Wednesday” de Tim Burton (a cărui a doua parte apare pe 3 septembrie), este recomandat scorpionilor, alături de „The Way They Kill Good Girls”, „The Residence You”, „Sherlock”, „House” și de serialul plin de adrenalină „The Night Agent”. Balanța este sinonimă cu echilibrul în dragoste și război, aşa că printre titlurile recomandate se numără serialele „Peaky Blinders”, „Ozark”, „Designated Survivor” și filmele „Forbidden City” și „Back in Action”, cu Cameron Diaz și Jamie Foxx în rolurile principale.

Telespectatorii născuţi în zodia săgetătorului au aventura garantată cu serialele One Piece (recent reînnoit cu un al treilea sezon), The Witcher, Kaos și Outer Banks, o vânătoare de comori în Barbados perfectă pentru aceste luni de vară. Capricornilor li se oferă povești despre afaceri și antreprenoriat sub semnul ambiției, începând cu serialele Inventing Anna, Suits, dar și Hostage, Dept Q și The Diplomat. Telespectatorii din zodia vărsătorului se pot bucura de o serie de oferte SF cu personaje excentrice și outsideri, cum ar fi Stranger Things, Asteroid City al lui Wes Anderson, Interstellar al lui Nolan şi nu în ultimul rând cerebralul Ad Astra, cu Brad Pitt în rol principal.

Pentru zodia berbecului, algoritmii platformei recomandă filme şi seriale amprentate de haos și competitivitate, cum ar fi de exemplu serialul cult Squid Game, reality show-ul Love Is Blind, show-ul de talent-scout Building the Band și reality show-ul Il Collegio. Tăuraşilor în schimb le sunt recomandate o serie de comedii: filmele Hangover, Bridesmaids, Nonnas, bazat pe o poveste adevărată, și sofisticatul serial japonez Makanai.

Gemenilor li s-ar potrivi seriale precum Too Much, Derry Girl, Nobody Wants This (care va reveni pentru un al doilea sezon) și noul serial de animație Long Story Short. Emoție din belșug în titlurile Racului, începând cu serialele Heartstopper, Ginny & Georgia și The Wishlist, dar și un clasic precum pelicula Dead Poets Society. Lista se încheie cu zodia leului și cu energia sa conducătoare căruia i se potrivesc serialele The Crown, Queen Charlotte și Emily in Paris. Filmările pentru al cincilea sezon al serialului cu Lily Collins în rol principal sunt în curs de desfășurare la Veneția.

Sursa: La Repubblica/ Rador Radio România/ Traducerea: Cătălina Păunel