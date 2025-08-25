G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cea mai rece dimineața de vară, în Moldova / Sunt 7 grade…

toamnă, vremea, meteo, frig, ceață
Sursa foto: Pixabay / Albrecht Fietz

Cea mai rece dimineața de vară, în Moldova / Sunt 7 grade Celsius la Bacău

Articole25 Aug 0 comentarii

Luni dimineață s-au înregistrat cele mai mici temperaturi din această vară, în zona Moldovei, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Vremea în Moldova este rece, iar cerul senin, iar la ora 8 se înregistreau doar 7 grade la Bacău, 8 la Suceava și Vaslui, 9 la Iași, Piatra Neamț și Botoșani, 10 la Focșani, 11 la Galați.

La Chișinău, sunt tot 11 grade, iar la Cernăuți, 10.

”Luni, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele normale termic pentru această dată. Cerul va fi variabil. Trecător, vor fi condiții pentru ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va avea unele intensificări. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 26 de grade”, anunță meteorologii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un val de frig record loveşte Argentina, Chile şi Uruguay, provocând moartea a 15 persoane

Articole4 Iul 2025
0 comentarii

S-a înregistrat cea mai friguroasă noapte de 12 mai din ultimii 46 de ani la Bâlea Lac

Articole13 Mai 2025
0 comentarii

Adio cireșe din livada lui Aurel Onigaș, în acest sezon: gerul a distrus toate florile, pagube 100% / Fermierul declară că la -6 grade Celsius nicio intervenție nu mai este eficientă

Articole11 Apr 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.