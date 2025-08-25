Cea mai rece dimineața de vară, în Moldova / Sunt 7 grade Celsius la Bacău
Luni dimineață s-au înregistrat cele mai mici temperaturi din această vară, în zona Moldovei, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași.
Vremea în Moldova este rece, iar cerul senin, iar la ora 8 se înregistreau doar 7 grade la Bacău, 8 la Suceava și Vaslui, 9 la Iași, Piatra Neamț și Botoșani, 10 la Focșani, 11 la Galați.
La Chișinău, sunt tot 11 grade, iar la Cernăuți, 10.
”Luni, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele normale termic pentru această dată. Cerul va fi variabil. Trecător, vor fi condiții pentru ploi slabe, de scurtă durată. Vântul va avea unele intensificări. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 26 de grade”, anunță meteorologii.
