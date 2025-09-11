Creştere puternică a cererii de uraniu, pe fondul cererii tot mai mari de energie nucleară

Energia nucleară traversează o perioadă de redresare a cererii, iar uraniul, descris drept ”atomul ceresc”, revine în centrul atenţiei ca resursă esenţială pentru alimentarea reactoarelor, transmite CNBC, citată de News.ro.

După ani de scepticism după dezastrul de la Fukushima, cererea globală de energie stabilă şi puternică, alimentată inclusiv de expansiunea inteligenţei artificiale, determină o creştere a interesului pentru combustibilul nuclear.

Potrivit Asociaţiei Mondiale a Energiei Nucleare (WNA), cererea de uraniu va creşte cu aproape o treime până în 2030, la circa 86.000 de tone, şi ar putea ajunge la 150.000 de tone în 2040. În acelaşi timp, producţia va scădea la jumătate în intervalul 2030–2040, ceea ce va crea ”un gol semnificativ” între necesar şi aprovizionare.

Kazahstanul domină piaţa globală cu aproximativ 40% din producţie, iar Rusia deţine circa 40% din capacitatea de îmbogăţire.

Tensiunile geopolitice şi nevoia de diversificare a surselor determină statele occidentale şi companiile energetice să extindă durata de viaţă a reactoarelor şi să investească în noi proiecte.

Urenco, consorţiu olandezo-britanico-german, a anunţat extinderi de capacitate în SUA şi Europa după ce şi-a încheiat contractele cu Rusia în 2022.

În SUA, companii precum Uranium Energy Corporation şi Eagle Energy Metals pregătesc investiţii în rafinare şi explorare, iar grupul francez Orano are planuri similare.

Totodată, inovaţii financiare precum platforma uranium.io, bazată pe tehnologie blockchain, încearcă să deschidă piaţa către investitori noi.

Experţii avertizează însă că industria nucleară are cicluri lungi şi costuri ridicate, ceea ce înseamnă că dezvoltarea de noi mine, tehnologii şi reactoare modulare mici (SMR) va dura. În ciuda complexităţii, consensul este că piaţa uraniului intră într-o fază de creştere nemaiîntâlnită de decenii, susţinută de cererea globală de energie curată şi fiabilă.