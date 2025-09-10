USR arată că Vâlcea se află în topul județelor cu cele mai multe primării care nu își pot asigura fondurile necesare de funcționare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

USR Vâlcea transmite că un număr important de primării din județ, 43, care nu-și pot asigura venituri proprii pentru a-și acoperi cheltuielile de funcționare. „Datele oficiale arată o realitate îngrijorătoare: judeţul Vâlcea se află în topul naţional a județelor cu primării ale căror venituri proprii nu reuşesc să acopere cheltuielile de personal”, se precizează în comunicat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Această situaţie înseamnă un lucru simplu, dar grav: toate taxele şi impozitele plătite de cetăţeni se duc în salariile şi cheltuielile aparatului administrativ. Pentru investiţii – drumuri, şcoli, spitale, apă, canalizare – nu mai rămân resurse. Această realitate confirmă, încă o dată, necesitatea unei reforme administrative profunde. În lipsa ei, administraţia publică locală rămâne captivă unui sistem care consumă, dar nu produce dezvoltare”, se mai precizează în comunicat.

USR Vâlcea susţine că e nevoie să fie accelerată reforma din administrație: „Eficienţa trebuie să fie principiul de bază: mai puţine structuri birocratice care doar consumă resurse şi mai multe investiţii pentru comunităţi; Echitatea trebuie garantată: banii oamenilor să nu se risipească pe funcţii de partid, ci să se întoarcă în comunităţi prin proiecte reale; Dezvoltarea trebuie să devină prioritate: fonduri direcţionate către drumuri modernizate, scoli funcţionale, spitale dotate şi servicii publice de calitate.”

„Cifrele nu pot fi ignorate. Dacă o primărie nu-şi poate acoperi cheltuielile de funcţionare din veniturile proprii, atunci nu poate aduce nici dezvoltare comunităţii. În judeţul Vâlcea, această problemă este vizibilă în fiecare localitate unde cetăţenii aşteaptă investiţii, dar taxele lor dispar în cheltuieli administrative. Şi vorbim de 43 de localităţi”,spune Andrei Gheorghiu, deputat USR Vâlcea. „Rezistenţa sistemului la schimbare nu mai poate fi tolerată. Reforma administrativă nu este un moft şi nu este împotriva comunităţilor, ci împotriva risipei şi a ineficienţei care au blocat dezvoltarea României”, a adăugat acesta.