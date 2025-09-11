VIDEO Cum a fost la „Festivalul de film feminist” și de ce a fost el necesar/ Organizator: „Cred că pentru tineri diferența o face comunitatea. Vii la film, dar apoi rămâi la discuții, la întâlniri”

„Un festival de film feminist este important oricând, dar mai ales acum, când multă lume – în special tinerii – cred că am ajuns deja la egalitate și că nu mai e nevoie de astfel de discuții. Realitatea arată însă că femeile se confruntă în continuare cu obstacole, de la lipsa de vizibilitate la discriminare, și tocmai aceste teme vrem să le punem pe masă”, a explicat pentru ENTR Monica Tudorache, Communication Coordinator in cadrul Asociatiei A.R.T. Fusion si organizator al Festivalului care s-a desfășurat weekendul trecut în București.

De la discuții de birou, la un festival internațional

Ideea festivalului a apărut natural, din conversațiile dintre membrele echipei Art Fusion, feministe convinse, care se loveau mereu de întrebarea: „Dar mai e relevant feminismul azi?”. Răspunsul lor a fost să creeze un eveniment cultural unde acest cuvânt să fie folosit cu toată forța lui, nu evitat din cauza stereotipurilor. „Am vrut să folosim chiar termenul de feminist în titlu, să-l repunem în drepturi și să-l asociem cu ceea ce înseamnă de fapt: o mișcare pentru șanse egale”, explică Tudorache.

Cum sunt alese filmele

Selecția de filme este gândită să atragă mai ales publicul tânăr. Festivalul are în fiecare an un apel deschis pentru scurtmetraje, unde aplică regizori și regizoare aflate la început de drum, dar și o selecție de lungmetraje recomandate de critici de film și curatori. Diversitatea artistică se îmbină cu mesajul feminist: filmele vorbesc despre teme universale, dar o fac din perspective adesea ignorate de mainstream.

„Anul trecut, de exemplu, am explorat modul în care mass-media reflectă femeile, iar acum ne concentrăm pe munca emoțională și pe grijă – subiecte care par invizibile, dar care ne influențează viața de zi cu zi”, povestește Tudorache.

De ce să vii la cinema, nu doar pe patformele de streaming

Într-un peisaj dominat de platforme de streaming, festivalul mizează pe experiența colectivă. „Cred că pentru tineri diferența o face comunitatea. Vii la film, dar apoi rămâi la discuții, la întâlniri cu regizoare din alte țări, la Q&A-uri în care poți întreba orice. E o experiență care nu poate fi replicată acasă, singur, în fața ecranului”, spune organizatoarea.

În edițiile precedente, festivalul a adus la București cineaști din Europa și SUA, creând punți de dialog între publicul român și experiențe internaționale. Chiar dacă anul acesta formatul este mai restrâns, din motive de autofinanțare, accentul rămâne pe interacțiune și pe întâlniri directe cu publicul.

Un festival pentru generația care schimbă regulile

Deși diferențele dintre publicul din România și cel internațional sunt greu de măsurat, organizatoarele spun că tinerii de la București răspund cu entuziasm temelor propuse. Pentru mulți, festivalul devine un spațiu de reflecție, dar și de inspirație.

Festivalul de Film Feminist s-a desfășurat între 4 și 7 septembrie în mai multe spații din Capitală, propunându-le tinerilor o experiență cinematografică și socială care să îi provoace și să îi conecteze. Asociația Art Fusion, o organizație cu peste două decenii de experiență în domeniul drepturilor omului, și aduce împreună cinema, activism și dialog social.