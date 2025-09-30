Cremă în stil Nutella, preparată în casă din ingrediente sănătoase/ Ideală pentru vegani, dar și pentru cei intoleranți la lactoză sau gluten

De unde ideea acestui experiment? Simplu, din dorința de a gusta uneori câte puțină cremă de ciocolată pe pâine, dar evitând din mai multe motive clasica Nutella sau alte variante mai prietenoase cu dieta însă cu prețuri considerabil mai mari. Totodată, încercând o variantă strict vegană, fără ca asta să însemne un compromis în ce privește gustul și plăcerea.

Ideea de bază a experimentului a fost aceea de a porni de la o bază sănătoasă, naturală, inspirată de combinațiile clasice pe care le fac popoarele din Anzi, în special Mexicul, din a amesteca fasole și cacao.

Cum am construit pas cu pas crema tartinabilă

Însă am optat pentru năut, care vine din Orientul Mijlociu, fix în partea opusă a planetei, pentru că are un gust mai neutru decât fasolea. Am adăugat peste el cacao, firesc, dacă scopul e o cremă de ciocolată. Rămânea de înțeles care să fie partea de grăsime potrivită și încă o componentă care să dea cremozitate, fără a folosi unt sau grăsimi hidrogenate nesănătoare.

Pentru partea grasă, alegerea era între pastă de susan tahini și unt de arahide. Le-am încercat pentru ambele, este preferabil de departe untul de arahide, pentru că are o notă de bază mai dulceagă, în timp ce pasta de susan tinde spre sărat, motiv pentru care se folosește și la gomasio.

În timp ce pentru partea de cremozitate în plus – cremozitate dă și orice parte de grăsime – am optat în final pentru banană. Ar fi fost și varianta avocado, dar riscam să iasă ceva foarte asemănător cu crema de ciocolată și avocado deja experimentată, or eu vroiam să fie diferită, mai apropiată de ideea de Nutella. Și așa am optat pentru pulpă de banană bine coaptă, iar intuiția a dat rezultatul scontat.

Cât despre partea de gust dulce, am ales clasica miere, dar merge foarte bine și sirop de arțar sau de agave, sunt similare ca și consistență. Firește, merge și zahăr. Am înlocuit alunele cu făină de migdale, nu foarte fină, pentru că nu mă interesa să rezulte în final o consistență extrem de mătăsoasă și uniformă. Ca parte lichidă, am folosit lapte de cocos din comerț, neîndulcit. Merge orice lapte vegetal, atenție la cantitatea de zahăr pe care o conține.

Una peste alta, cu mici ajustări de parcurs, rezultatul a meritat timpul investit și rețeta a trecut testul. Am inclus-o în portofoliul personal de preparate alternative.

Ingrediente pentru un borcan de cremă de ciocolată

200 g năut fiert (bine scurs și clătit dacă este din conservă)

1 banană bine coaptă

2 linguri bune unt de arahide

4 linguri cacao amară pudră, circa 50 g

2–3 linguri miere, sirop de arțat/agave sau zahăr

2 linguri făină de migdale

aromă de vanilie

2 g sare

circa 200 g lapte vegetal de cocos sau altul

Procedeu

Am scurs năutul din apa în care a fiert. Dacă folosești năut din conservă, este recomandabil să îl mai dai în fiert câteva minuter: devine mai moale și pierde și din sarea uneori în exces.

Am transferat năutul cald bine scurs într-un bol mare de lucru, am adăugat peste el imediat unul de arahide – căldura ajută la amalgamearea finală mai bună. Am adăugat și câteva cuburi de ciocolată neagră, dar asta e doar un detaliu, s-a topit în contact cu boabele calde. Apoi și banana tăiată felii.

Am acționat scurt mixerul vertical, cât să înceapă indredientele să se amalgameze. Am adăugat apoi sarea, aroma de vanilie și făina de migdale și praful de cacao, apoi puțin câte puțin lapte vegetal, amestecând cu mixerul vertical. Am continuat până când consistența a devenit uniformă, până când toate ingredientele au fost suficient de mărunțite.

Am continuat apoi cu un mixer obișnuit cu brațe, din cel cu care batem ouăle și preparăm compoziții. În acest timp am terminat de adăugat laptele vegetal. Cantitatea este orientativă, variază și în funcție de cât absoarbe compoziția, dar și de cum vrem să fie consistența cremei.

Mai fluidă merge peste clătite, mai densă pe pâine sau cu biscuiți. Crema se poate conserva circa două săptămâni la frigider în borcan închis. Este o opțiune ideală de minidesert cu nivel redus de calorii.

În total, cantitatea de cremă obținută din ingredientele de mai sus – circa 500 g – înglobează puțin peste 1000 kcal. Calculând circa 20-30g la o porție, adică circa 1 lingură, aportul caloric este de circa 40 kcal.