Zi plină în Champions League: Cine transmite la tv meciurile în care joacă Interul lui Chivu, Real Madrid și Liverpool
Marți începe a doua etapă din grupa principală din Champions League, iar printre echipele care vor juca se numără Real Madrid, Interul pregătit de Cristi Chivu, Liverpool, Chelsea și Bayern Munchen.
Champions League, meciurile zile de marți, 30 septembrie
De la ora 19:45
- Atalanta – Brugge / Digi 2, Prima Sport 2
- Kairat Almaty – Real Madrid / Digi 1, Prima Sport 1
De la ora 22:00
- Atletico Madrid – Frankfurt
- Bodo/Glimt – Tottenham
- Chelsea – Benfica / Digi 4, Prima Sport 4
- Galatasaray – Liverpool / Digi 2, Prima Sport 2
- Inter Milano – Slavia Praga / Digi 1, Prima Sport 1
- Marseille – Ajax
- Pafos – Bayern Munchen / Digi 3, Prima Sport 3.
