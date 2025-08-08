Corul Madrigal şi Cantus Mundi anunță opt evenimente, între 10 şi 17 august, la malul mării

Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” şi Programul Naţional Cantus Mundi anunţă opt evenimente pregătite pentru public între 10 şi 17 august, în cadrul SEAS – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului ed. a IV-a, iulie-septembrie, la invitaţia Teatrului de Stat Constanţa, transmite News.ro.

Corul Madrigal şi Cantus Mundi desfăşoară un adevărat festival la Constanţa, care include atât spectacole cunoscute şi aşteptate în fiecare vară de publicul de la malul mării, cum sunt „MADRIGAL: ULTRAsunete”, la Delfinariul din Constanţa, sau fenomenul „MADRIGAL LA RĂSĂRIT” de Ziua Marinei Române, dar şi două premiere – Expoziţia „Marin Constantin 100”, curatoriată de Galeria Madrigal la Cazino şi, pentru prima dată în România, Spectacolul Extraordinar „MADRIGAL: DRUMUL MĂTĂSII”, cu Rodica Mandache invitată specială – un repertoriu în primă audiţie, în 10 limbi, şi un nou decor ce va extinde Corabia Madrigal, ancorată pe ZooM Beach.

Evenimentele Corului Madrigal sunt completate de spectacolele susţinute de copiii din Cantus Mundi şi artişti cunoscuţi, în cele trei seri tematice Cantus Mundi Fest, de pe ZooM Beach, precum şi de Gala Cantus Mundi desfăşurată pe faleza Cazinoului constănţean.

Programul complet al evenimentelor Madrigal & Cantus Mundi la Constanţa:

10 – 17 august | Expoziţie de artă plastică „Marin Constantin 100” | Cazino Constanţa

Program vizitare: 10:00 – 21:00 (ultima intrare 20:30) | PAUZĂ 13:00 – 14:00 | luni închis

Vernisaj | Luni, 11 august | ora 16:00 (Acces pe bază de invitaţie)

12 august | ora 19:00 | Madrigal: ULTRAsunete | Delfinariu | Ultimele bilete pe mystage.ro şi bilet.ro

13 august | ora 21.00 | Madrigal: Drumul Mătăsii | Invitată specială Rodica Mandache | ZooM Beach | Ultimele bilete pe mystage.ro şi bilet.ro

14 august | ora 19:00 | Cantus Mundi Fest | Clasic | Invitată specială Felicia Filip | Cu participarea lui Zoli Toth | Cu participarea ansamblurilor corale şi instrumentale de copii din Cantus Mundi, dirijor Răzvan Apetrei | ZooM Beach

Acces liber cu rezervare pe Bilete.ro.

15 august | ora 5:30 | Madrigal la răsărit | ZooM Beach | Acces liber | Rezervări epuizate

15 august | ora 19:00 | Cantus Mundi Fest | Rock | Invitaţi speciali: Paul Ciuci – Compact | ZooM Beach | Acces liber cu rezervare pe Bilete.ro

16 august | ora 19:00 | Cantus Mundi Fest | Folclor | Invitaţi speciali: Ioana Ştefan şi Taraful „Fraţii Cazanoi” | ZooM Beach | Acces liber cu rezervare pe Bilete.ro

17 august | ora 20:00 | Gala Cantus Mundi | Faleza Cazino Constanţa. Acces liber

Artiştii şi echipele Corului Madrigal şi Cantus Mundi se află pentru al patrulea an în luna august la Constanţa, pentru a sărbători alături de public Ziua Marinei Române şi sărbătoarea Sfintei Marii – Adormirea Maicii Domnului. Dirijor Anna Ungureanu | Concept Emil Pantelimon | Scenografia Vladimir Turturica | Selecţie texte Mădălin Guruianu | La pian Abel Corban | Light design Mircea Mitroi | Sunet Andrei Marin & Alexandru Sprânceană | Organizare Leila Popovici.