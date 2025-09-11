Contre între Daniel Băluță (PSD) și Cătălin Drulă (USR) pe tema alegerilor din București: Ieșim de la guvernare dacă va exista candidat comun PSD-PNL / Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat joi PSD se va retrage din coaliția de guvernare dacă PNL și USR fac o alianță cu candidat comun la București. Băluță, care a anunțat că nu vrea să candideze la primăria Capitalei, a fost contrat de candidatul USR Cătălin Drulă, care a denunțat un presupus șantaj politic.

Disputa dintre cei doi a venit la câteva ore după ce președintele Nicușor Dan a declarat într-un interviu la TVR că și-ar dori ca alegerile să se încheie cât mai repede, dar a evitat să spună dacă partidele din coaliție ar trebui să aibă un candidat propriu sau nu.

Nicușor Dan și-a arătat la TVR susținerea pentru candidatul USR: ”Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele. E preocupat de transportul public cum și eu am fost”.

Daniel Băluță a respins însă scenariul unui candidat al partidelor de dreapta.

”O alianță PNL-USR exclude ceva sigur – exclude Partidul Social Democrat. Nu putem să fim împreună într-o Coaliție și să ne luptăm în timpul campaniei electorale. Să ne aducem aminte discursul USR de-a lungul timpului, care afirma ca e inadmisibil ca puterea să fie într-o singură direcție. Este bine să fie împărțită. Atunci când ne convine avem un tip de discuție și când nu ne convine avem altul. Cu siguranță, într-o astfel de situație PSD s-ar retrage din Coaliție”, a spus Daniel Băluță.

Primarul PSD a adăugat că ”disputa de fond nu e legată de data alegerilor. Din păcate, partenerii de Coaliție insistă pe nume. Această abordare izolaționistă pe care o au ne poate determina să părăsim cu certitudine Coaliția”, potrivit Digi24.

În replică, Cătălin Drulă a spus într-un comunicat că ”să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor. Alegerile nu sunt un privilegiu al PSD, sunt un drept al oamenilor și nimeni nu are voie să îl trateze ca pe un calcul de partid. Nu te joci cu democrația și cu dreptul la vot”.

”Domnul Băluță și PSD ar trebui să arate mai mult respect față de români și față de bucureșteni. Alegerile nu sunt o decizie de oportunitate a Guvernului sau a unui partid. Ele sunt o obligație legală, clar prevăzută în lege: în trei luni de la vacantarea funcției trebuie organizate”, a adăugat Drulă.

El a mai spus că ”Bucureștiul are nevoie de alegeri. De 108 zile avem un primar interimar. E o situație care nu poate merge înainte. Orașul nostru are nevoie de un primar legitim, votat de oameni, care să facă ordine în trafic, curățenie în administrație și să dezvolte un oraș unitar”.