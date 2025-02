Continuă disputa pe tema deșeurilor la Ploiești / Primarul acuză compania la care municipalitatea a renunţat că vrea să „forţeze prezenţa” autogunoierelor pe străzi

Municipiul Ploieşti, care de mulţi ani se confruntă, periodic, cu crize ale deşeurilor, se află în centrul unui nou scandal legat de banii pentru salubritate. După ce oraşul a decis să iasă din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deşeuri Prahova şi să renunţe la serviciile companiei Bin Go Solutions (fostă Rosal), primarul anunţă că are informaţii conform cărora şefii din companie le cer şoferilor să ”forţeze” intrarea autogunoierelor pe străzile oraşului. ”Conducerea Bin Go Solutions, fost UWS, care a comunicat şoferilor de pe autospeciale să continue şi să forţeze prezenţa Bin Go pe străzile Ploieştiului şi de luni încolo, spunându-le că le vor plăti amenzile şi că au protecţia poliţiei naţionale”, susţine edilul Mihai Poliţeanu. Primăria a anunţat, anterior, că din 17 februarie Ploieştiul are un nou operator de salubritate, transmite News.ro.

”Toată gaşca de mafioţi şi de interlopi care a controlat gestionarea deşeurilor în Prahova până acum este şocată şi disperată că pierde controlul pe zeci de milioane de euro din banii cetăţenilor. Ca atare inundă piaţa cu dezinformări, minciuni, dar şi presiuni politice şi comerciale. (…) Ei instigă la comiterea de fapte penale spunând că au protecţia poliţiei. Şi mă refer direct la conducerea Bin Go Solutions, fost UWS, care a comunicat şoferilor de pe autospeciale să continue şi să forţeze prezenţa Bin Go pe străzile Ploieştiului şi de luni încolo, spunându-le că le vor plăti amenzile şi că au protecţia poliţiei naţionale”, scrie, joi, pe Facebook primarul municipiului Ploieşti, Mihai Poliţeanu.

El îi acuză pe cei care au controlat gestionarea deşeurilor că ”mint cu neruşinare” când susţin că Ploieştiul depozitează gunoaie la Ariceştii Rahtivani, acolo unde mai multe gropi ilegale au fost descoperite în zonele unor foste balastiere.

”Nu depozităm, ci tratăm la o staţie existentă, care funcţionează deja şi asta face. Deci nu impactează comunitatea”, explică edilul.

El le transmite celor pe care îi numeşte generic ”gaşca de mafioţi şi de interlopi care a controlat gestionarea deşeurilor în Prahova” că mesajul său este ”să nu subestimeze determinarea de a scăpa Ploieştiul şi ploieştenii de ei, să nu subestimeze furia oamenilor şi ura pe care o au faţă de ei”.

Ploieştiul s-a confruntat periodic cu scandaluri legate de gestionarea deşeurilor de mai mulţi ani, unul dintre foştii primari recurgând, la un moment dat, la plângeri penale pe acest subiect, în condiţiile în care compania de salubritate nu ridica deşeurile de pe străzi.

Încă din perioada mandatului fostului primar Andrei Volosevici, Ploieştiul a cerut Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ”Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” să rezilieze contractul cu compania Rosal, actuală Bin Go Solutions. Acest lucru s-a întâmplat anul acesta, după ani de scandaluri şi după ce, la finalul anului trecut, Consiliul Local Ploieşti a decis ieşirea Ploieştiului din ADI Deşeuri. Din 17 februarie Ploieştiul va avea un nou operator de salubritate, compania Brantner, care va opera în Ploieşti cu 28 de utilaje, dublu faţă de fostul operator de salubritate.