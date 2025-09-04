Consiliul Europei atenţionează cele 46 de state membre contra expulzărilor de migranţi spre ţări terţe

Consiliul Europei a atenţionat joi cele 46 de state membre ale sale contra expulzărilor de migranţi spre ţări terţe, evocând un risc de tortură şi de moarte pentru persoanele vizate, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Astfel de politici pot expune femei, bărbaţi şi copii unui risc semnificativ de atingeri grave şi de suferinţă prelungită”, a scris comisarul pentru drepturile omului, Michael O’Flaherty, într-un comunicat.

Unele ţări au început să-şi externalizeze politica privind migraţia, precum Italia, care a deschis anul trecut în Albania centre de primire transformate în situri de repatriere.

Însă pentru Consiliul Europei, care veghează asupra respectării drepturilor omului şi a democraţiei pe continent, aceste măsuri comportă „provocări”.

„Politicile de externalizare ar putea supune persoane torturii sau altor rele tratamente, unor expulzări colective şi unor detenţii arbitrare şi ar putea să le pună viaţa în pericol”, scrie O’Flaherty, cu ocazia publicării unui raport pe subiect.

Aceste politici riscă de asemenea „să perturbe accesul la dreptul de azil şi să priveze persoane de căi legale de atac în justiţie”.

Luna trecută, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a dat dreptate unor magistraţi italieni care au ordonat repatrierea în Italia a unor migranţi expulzaţi spre Albania de guvernul Giorgiei Meloni.

La rândul său, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), instituită de Consiliul Europei, blocase în 2022 un transfer de migranţi al Regatului Unite spre Rwanda.

De atunci, Londra a semnat cu Parisul un tratat ce prevede trimiterea de migranţi spre Franţa, intrat în vigoare luna trecută.

În afara Europei, patru ţări din Africa – Uganda, Rwanda, Eswatini, Sudanul de Sud – acceptă să găzduiască migranţi expulzaţi din SUA după revenirea lui Donald Trump la preşedinţie.

În America Centrală, El Salvador a fost prima ţară care a acceptat expulzaţi din SUA. Timp de patru luni, 252 de venezueleni acuzaţi că sunt „criminali” au fost ţinuţi aici într-o închisoare de maximă securitate.