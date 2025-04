Consilierii locali din Tulcea au votat pentru dublarea stimulentelor financiare alocate medicilor / În total, se acordă un milion de lei / CJ Tulcea acordă în plus câte 8.000 de lei, brut și 1.500 de lei lunar pentru chirie

Consilierii locali ai municipiului Tulcea au aprobat, marţi, în timpul unei şedinţe în plen, dublarea stimulentelor financiare alocate de la bugetul local specialiştilor din Sănătate care aleg să lucreze în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU), pentru a-i atrage în zona aflată în imediata apropiere a războiului declanşat de Rusia în Ucraina, transmite Agerpres.

Primăria municipiului Tulcea alocă fonduri pentru suplimentarea salariilor medicilor pediatri care vin să lucreze în SJU din anul 2022, după ce secţia de specialitate a unităţii a rămas fără specialişti suficienţi în repetate rânduri, activitatea ei fiind suspendată de mai multe ori anterior.

„S-a dovedit că această măsură are efect. Suma acestor stimulente este de aproape un milion de lei pe an. Până acum, am dat 500.000 de lei. Deşi este o sumă importantă, în anii pe care-i parcurgem, astăzi, la Tulcea, un judeţ cu o populaţie puţină şi îmbătrânită, cu un spital aflat în reconstrucţie, neatrăgător pentru medici, fiindcă suntem la distanţă de capitală, cu un război la graniţă, cred că orice municipalitate trebuie să privească Sănătatea ca pe o prioritate”, a declarat pentru Agerpres primarul Ştefan Ilie.

Hotărârea privind alocarea până în anul 2027 a stimulentelor financiare pentru specialiştii din Sănătate, atât pentru medicii pediatri, cât şi pentru cei care lucrează în Unitatea de Primire Urgenţe a SJU, a fost aprobată în unanimitate iar primarul doreşte suplimentarea acestui sprijin, astfel încât noile dotări ale unităţii medicale să fie folosite la capacitate maximă în beneficiul locuitorilor.

Şi Consiliul Judeţean alocă din bugetul propriu fonduri pentru stimulentele financiare ale medicilor specialişti din SJU al căror cuantum ajunge la circa 8.000 de lei, brut, iar în plus, acordă 1.500 de lei lunar pentru chirie, locuinţe de serviciu, însă în contextul constrângerilor bugetare aceste stimulente se vor acorda până la finele anului în curs, potrivit unei hotărâri adoptate în luna martie.

SJU Tulcea este de mai mulţi ani într-un proces amplu de modernizare, o parte din lucrări fiind finalizate, însă conducerea unităţii reclamă în continuare deficitul de specialişti.

„Vreau cardiologi, neurologi. La neurologie, doctoriţele noastre se apropie de pensie şi va fi o reală problemă. E nevoie de orelist, pentru că nu avem. Vrem neonatologi, vrem medici la UPU”, declara, în luna martie, managerul SJU, Tudor Năstăsescu.

Potrivit site-ului principalei unităţi medicale din judeţ, spitalul numără 735 de paturi şi are doar 140 de specialişti.