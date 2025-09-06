Conferință pseudoștiințifică despre COVID-19, condamnată de Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății / Teorii conspiraționiste despre vaccinare, morți subite și controlul maselor promovate în prezența unor medici

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O conferință intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, organizată sâmbătă la Brașov, a provocat reacții dure din partea comunității medicale și a autorităților din cauză că la eveniment au participat și medici. Evenimentul a fost catalogat drept pseudoștiințific, neacreditat de Colegiul Medicilor din România, iar pe scenă au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinare, morți subite și controlul maselor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sâmbătă, la Brașov, a avut loc conferința „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, prezentată drept un eveniment interdisciplinar. În realitate, manifestarea a fost calificată de comunitatea medicală drept pseudoștiințifică și în contradicție cu principiile medicinei bazate pe dovezi. Evenimentul nu a fost acreditat de Colegiul Medicilor din România (CMR) și a fost transmis live pe mai multe platforme online.

Pe scena conferinței au urcat mai mulți medici din spitale publice și clinici private, iar printre temele dezbătute s-au numărat teorii conspiraționiste și anti-vaccin, inclusiv legături discutabile între vaccinarea anti-COVID și cazuri de morți subite, precum și idei despre controlul maselor prin tehnologie digitală.

Colegiul Medicilor din România a emis un comunicat prin care se delimitează ferm de eveniment și avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea publică. „Aflăm cu îngrijorare că astăzi are loc la Braşov o aşa zisă conferinţă, în fapt o manifestare ‘pseudo-ştiinţifică’, în raport cu tot ce înseamnă sănătatea publică, sistemul de sănătate şi cu ceea ce trebuie să reprezinte profesia medicală”, se arată în mesajul oficial, semnat de președinții comisiilor de specialitate.

CMR a mai atras atenția că „dezinformarea şi răspândirea unor falsuri ştiinţifice sau a unor zvonuri neîntemeiate pe nicio evidenţă sunt de natură să diminueze încrederea în ştiinţă şi profesionişti, iar propagarea acestor informaţii în rândurile populaţiei constituie un risc imens pentru sănătatea publică”. Departamentul Profesional, Științific și Învățământ al CMR a precizat că manifestarea „NU poate fi creditată de CMR, fiind în afara medicinei bazate pe dovezi” și a sesizat CNA.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat imediat și a cerut societăților profesionale și comisiilor de etică să analizeze comportamentul medicilor care au participat. „Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne”, a scris ministrul pe Facebook. El a adăugat că „este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici. Jurământul față de pacienți înseamnă adevăr și știință, nu manipulare și conspirații” și a subliniat că „știința nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează”.

Evenimentul de la Brașov a stârnit un scandal major în rândul comunității medicale și al opiniei publice, fiind considerat un exemplu clar de propagare a pseudoștiinței și dezinformării într-un context sensibil de sănătate publică.