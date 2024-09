Compania de Aeroporturi alocă 1,115 milioane lei pentru modernizarea instalaţiei de aer condiţionat de pe Aeroportul Otopeni, după valul de reclamații din partea călătorilor

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) alocă 1,115 milioane de lei pentru modernizarea instalaţiei de aer condiţionat din terminalele Plecări şi Finger ale Aeroportului Internaţional Henri Coandă.

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul de licitaţii publice, contractul vizează servicii de elaborare a expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru „Modernizare instalaţie HVAC din terminalele Extindere Plecări şi Extindere Finger de la AIHCB” şi are o valoare totală estimată de 1,115 milioane de lei, fără TVA.

„Achiziţia se referă la serviciile de elaborare a expertizei tehnice şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru ‘Modernizare instalaţie HVAC din terminalele Extindere Plecări şi Extindere Finger de la AIHCB’. Instalaţiile HVAC aferente terminalelor Extindere Finger şi Extindere Plecări au fost puse în funcţiune în anul 2011, respectiv 2012, toate funcţionând fără întrerupere de atunci, prin urmare este necesară elaborarea ET (expertizei tehnice – n. r.) şi DALI (documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie – n. r.), care să susţină soluţiile cele mai bune pentru modernizarea respectivului sistem HVAC, conform standardelor actuale şi care să aibă eficienţă energetică ridicată. Valoarea estimată a contractului este de 1.114.667,00 lei, fără TVA. Prin derularea contractului se au în vedere următoarele: realizarea expertizei tehnice, ţinând cont de cerinţele prevăzute în Legea 10/1995 şi normativul I18/2001. ET se va finaliza printr-un raport de expertiză care va cuprinde soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic, care trebuie adoptate în vederea realizării lucrărilor pentru modernizarea instalaţiilor HVAC. ET se realizează de experţi tehnici atestaţi (…); realizarea DALI în care să fie propuse două soluţii. DALI se va realiza în funcţie de concluziile raportului de expertiză tehnică (…)”, se arată în anunţ, transmite Agerpres.

Termenele prevăzute pentru expertiza tehnică şi elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie sunt de maximum 60 de zile lucrătoare pentru fiecare. De asemenea, tot maximum 60 de zile lucrătoare sunt prevăzute pentru obţinerea altor avize.

Contractul nu este împărţit pe loturi, se va atribui prin licitaţie deschisă pe baza celui mai bun raport calitate – preţ.

Durata contractului este de 14 luni.

Contractul este finanţat din surse proprii ale CNAB, iar achiziţia se realizează cu personal propriu al companiei.

Achiziţia nu intră sub incidenţa acordului privind achiziţiile publice.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, care trebuie depuse în limba română, este 1 noiembrie 2024, ora 15:00.

Reamintim că, pe 26 iunie 2024, instalația de aer condiționat a aeroportului s-a defectat. Sute de pasageri au depus reclamații la Protecția Consumatorilor.

Avaria nu fusese remediată nici după cinci zile, iar aceasta a dus și la alte defecțiuni: cedarea unei benzi de transport a bagajelor, provocată de supraîncălzire și suprautilizare.

ANPC a amendat aeroportul cu 10.000 de lei și le-a acordat un termen de 48 de ore ca să remedieze defecțiunile.