G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Comisia Europeană autorizează un medicament pentru tratarea stadiilor incipiente de Alzheimer

un pacient este tinut de mana
Sursa foto: Unsplash

Comisia Europeană autorizează un medicament pentru tratarea stadiilor incipiente de Alzheimer

Articole25 Sep • 214 vizualizări 0 comentarii

Comisia Europeană a acordat autorizația UE de comercializare pentru Kisunla, un medicament pentru tratarea tulburării cognitive ușoare, inclusiv a demenței ușoare în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Kisunla poate contribui la încetinirea evoluției problemelor cognitive și funcționale asociate cu boala Alzheimer la anumiți pacienți.

Autorizația se bazează pe evaluarea științifică pozitivă efectuată de Agenția Europeană pentru Medicamente, care a concluzionat că beneficiile acestui medicament sunt mai mari decât riscurile pentru o anumită populație de pacienți cu Alzheimer în stadiu incipient.

Decizia de autorizare stabilește condiții stricte privind utilizarea Kisunla, deoarece este considerat adecvat numai pentru pacienții cu o anumită dispoziție genetică. De asemenea, sunt prezentate măsuri clare de reducere a riscurilor, precum cerințe de monitorizare și de etichetare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

DOCUMENT | Miere cu pesticide din culturile agricole: Comisia Europeană crește limitele maxime admise pentru reziduurile de acetamiprid / Pesticidul, motiv de dispută în Franța

Articole4 Aug 2025
0 comentarii

Ministrul Investițiilor: Data limită pe care o avem pentru reforma pensiilor speciale este 28 noiembrie 2025

Articole31 Iul 2025
0 comentarii

Primele 18 state UE, inclusiv România, solicită cel puţin 127 de miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare SAFE / Comisar european Ne menţinem angajamentul de a sprijini ţările UE în eforturile de consolidare a securităţii europene

Articole30 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.