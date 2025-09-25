Comisia Europeană autorizează un medicament pentru tratarea stadiilor incipiente de Alzheimer

Comisia Europeană a acordat autorizația UE de comercializare pentru Kisunla, un medicament pentru tratarea tulburării cognitive ușoare, inclusiv a demenței ușoare în stadiile incipiente ale bolii Alzheimer.

Kisunla poate contribui la încetinirea evoluției problemelor cognitive și funcționale asociate cu boala Alzheimer la anumiți pacienți.

Autorizația se bazează pe evaluarea științifică pozitivă efectuată de Agenția Europeană pentru Medicamente, care a concluzionat că beneficiile acestui medicament sunt mai mari decât riscurile pentru o anumită populație de pacienți cu Alzheimer în stadiu incipient.

Decizia de autorizare stabilește condiții stricte privind utilizarea Kisunla, deoarece este considerat adecvat numai pentru pacienții cu o anumită dispoziție genetică. De asemenea, sunt prezentate măsuri clare de reducere a riscurilor, precum cerințe de monitorizare și de etichetare.