Combaterea cerșetoriei la Cluj-Napoca: ”Copiii folosiți la cerșetorie vor fi preluați de autorități” / Emil Boc: ”Ne dorim oraș în care toți locuitorii să se bucure de o viață de calitate”

25 Aug

Cerșetoria ia amploare la Cluj-Napoca, iar autoritățile trag un semnal de alarmă: copiii folosiți la cerșetorie vor fi preluați de stat, anunță Cluj24.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, împreună cu prefectul județului, Maria Forna, a participat lunii la o întâlnire de lucru care avea ca temă principală a discuțiilor intensificarea cerșetoriei în oraș și măsurile pentru protecția minorilor implicați.

Primarul Emil Boc a făcut un apel ferm către clujeni să nu mai ofere bani sau produse persoanelor care cerșesc, pentru a descuraja activitățile ilegale. În plus, Boc a avertizat că folosirea minorilor în cerșetorie este profund ilegală și se pedepsește penal.

„Copiii folosiți la cerșetorie vor fi preluați de autorități, iar părinții sau tutorii care îi implică riscă sancțiuni legale”, a adăugat edilul.

Autoritățile reamintesc că sprijinul pentru persoanele aflate în dificultate există prin programe sociale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și prin inițiative precum „O masă caldă”. Totodată, statul intervine pentru protecția copiilor și a minorilor, asigurând că nimeni nu este abandonat.

„Ne dorim un Cluj în care toți locuitorii să se bucure de o viață de calitate, într-un oraș sigur și ordonat. Cerșetoria ilegală, mai ales cu implicarea copiilor, nu va fi tolerată”, a concluzionat Emil Boc.

