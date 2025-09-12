G4Media.ro
Cod galben de inundaţii pentru râuri din 14 judeţe până sâmbătă dimineaţa…

inundatii Brosteni Suceava 2025
Sursa foto: Inquam Photos / Casian Mitu

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 14 judeţe până sâmbătă dimineaţa / Se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a instituit, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, Cod Galben de inundaţii pentru râuri din 14 judeţe, valabil de vineri, ora 12:00, până sâmbătă, ora 9:00, transmite Agerpres.

Potrivit INHGA, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării acestora, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale. De asemenea, sunt prognozate creşteri ale debitelor şi nivelurilor, existând probabilitatea depăşirii cotelor de atenţie.

Atenţionarea Hidrologică vizează anumite sectoare de râuri din judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Covasna, Buzău, Vrancea, Galaţi, Bacău, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

„În acest context, populaţia este sfătuită să manifeste prudenţă şi să evite activităţile în apropierea cursurilor de apă sau în zonele inundabile. Se recomandă ca locuitorii să nu traverseze poduri improvizate sau drumuri acoperite de apă, să îşi protejeze bunurile şi gospodăriile prin măsuri preventive şi să respecte instrucţiunile autorităţilor locale. Totodată, este important ca cetăţenii să rămână informaţi prin intermediul canalelor oficiale şi să urmărească evoluţia situaţiei hidrometeorologice”, transmite INHGA.

