Maia Sandu s-a întâlnit la Vatican cu Papa Leon
Președinta Republicii Maia Sandu s-a întâlnit vineri la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea, potrivit agenției Vatican News.
Papa Leon a primit-o în audiență pe președinta Maia Sandu, care anterior se întâlnise și cu premierul italian Giorgia Meloni.
Ulterior, Maia Sandu s-a întâlnit cu Secretarul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin. Cei doi audiscutat despre situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina.
În Republica Moldova au loc pe 28 septembrie alegeri parlamentare.
Partidul fondat de Maia Sandu, PAS, e cotat cu prima șansă în alegeri, dar va avea o misiune dificilă în realizarea unei majorități parlamentare, dat fiind că partidele de opoziție sunt pro-ruse.
