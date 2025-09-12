G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Maia Sandu s-a întâlnit la Vatican cu Papa Leon

Maia Sandu si Papa Leon
Foto: Vatican News

Maia Sandu s-a întâlnit la Vatican cu Papa Leon

Analize12 Sep • 184 vizualizări 2 comentarii

Președinta Republicii Maia Sandu s-a întâlnit vineri la Vatican cu Papa Leon al XIV-lea, potrivit agenției Vatican News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Papa Leon a primit-o în audiență pe președinta Maia Sandu, care anterior se întâlnise și cu premierul italian Giorgia Meloni.

Ulterior, Maia Sandu s-a întâlnit cu Secretarul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin. Cei doi audiscutat despre situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina.

În Republica Moldova au loc pe 28 septembrie alegeri parlamentare.

Partidul fondat de Maia Sandu, PAS, e cotat cu prima șansă în alegeri, dar va avea o misiune dificilă în realizarea unei majorități parlamentare, dat fiind că partidele de opoziție sunt pro-ruse.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

2 comentarii

  1. Clar vrea distrugerea ortodoxismului.

    • absolut, doar cei care iau ordine de la Kiril nu vor, in mod clar, distrugerea ortodoxismului.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.