Cod galben de caniculă în Bucureşti şi în şapte judeţe / Temperaturile urcă până la 38 de grade
Capitala şi judeţele Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi şi, parţial, Constanţa, se vor afla în continuare sub Cod galben de caniculă pe parcursul zilei de vineri, transmite Agerpres.
Potrivit atenţionării Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în aceste regiuni va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade.
