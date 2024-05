CNSAS cere judecătorilor să constate calitatea de colaborator al Securității pentru un consilier din Ministerul Apărării Naționale, decorat în 2022 de Președinție cu Medalia Naţională „Serviciul Credincios”

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a depus, în luna februarie, la Curtea de Apel București, o acțiune în care solicită constatarea calității de colaborator al fostei Poliții politice comuniste pentru Cristian Doru Șerban Baciu. Verificarea de către Consiliu a lui Baciu avut loc în calitatea acestuia de consilier în cadrul UM 01150 – Secretariatul General al Ministerului Apărării Naționale. În 2022, de Ziua Națională, Baciu a fost decorat de Președintele României.

Până în acest moment, dosarului nu i-a fost alocat un prim termen de judecată.

Contactat de G4Media.ro, Baciu a declarat: „Pe vremea aceea trebuia să dai rapoarte dacă lucrai cu studenți străini, am făcut-o din rațiuni de siguranță națională. Sub nicio formă, însă, nu am făcut poliție politică”.

În cererea de chemare în judecată a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), consultată de reporterul G4Media.ro, se menționează că Baciu „a fost recrutat pe linie de contraspionaj pentru cunoașterea activității desfășurate de unele elemente cunoscute cu legături în rândul cetățenilor străini sau cu rude în străinătate, perioada: 1982-1987”.

A fost informator cu nume conspirativ și, susține CNSAS, „a furnizat informații precum intenția de a sustrage/intercepta corespondența unor studenți străini”, ceea ce a însemnat încălcarea dreptului la viață privată și a celui la libertatea cuvântului.

Astfel, în 1983, pe vremea când locuia în Curtea de Argeș, unde, din informațiile G4Media.ro, era profesor de engleză, Baciu a fost invitat în camera de cămin de doi elevi din Libia care studiau în România, unul întrebându-l dacă nu ar putea să îi pună la poșta din București o scrisoare. Ulterior, Baciu a transmis ofițerilor Securității: „Rog a mi se comunica dacă e cazul să plec săpt. aceasta pentru a-mi fi dată scrisoarea în eventualitatea în care v-ar interesa conținutul unui plic care nu vrea să se declaseze într-o poștă de provincie, apelând direct la serviciile capitalei”. Pe baza celor relatate de Baciu, ofițerul de Securitate a dispus ca acesta să continue ”să îi apropie pe cei doi elevi, să stabilească noi date de interes operativ despre aceștia”.

Cea mai veche declarație de avere a lui Baciu ca angajat al Ministerului Apărării Naționale de pe site-ul Agenției Naționale de Integritate datează din martie 2007, iar cea mai recentă – de la jumătatea lui 2022. Din aceste documente reiese că Baciu a fost funcționar public/consilier în cadrul UM 01150 – Secretariatul General al Ministerului, structură care, printre altele, „asigură și coordonează ansamblul relațiilor la nivelul structurilor centrale, precum și cel al relațiilor între Ministerul Apărării Naționale și Secretariatul General al Guvernului, Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării” și „asigură gestionarea și diseminarea documentelor clasificate în domeniul apărării, emise de NATO, Uniunea Europeană, statele membre ale acestora și alte state (…)”.

În 2022, cu ocazia Zilei Naționale a României, în calitate de angajat al Ministerului Apărării, Baciu a fost decorat de Președinție cu Medalia Națională „Serviciul Credincios” clasa a III-a, cu însemn pentru civili. În motivația gestului, se scrie: „în semn de înaltă apreciere a serviciilor deosebite pe care le-au adus instituției militare, a rezultatelor remarcabile obținute în procesul de instruire, precum și a înaltului profesionalism dovedit în executarea misiunilor încredințate”.

Contactat de G4Media.ro, Baciu a declarat, inițial, că nu a primit această decorație, apoi că „S-ar putea să o am, am pus-o pe undeva. Nu eu am cerut-o, am fost doar un funcționar cu rol de execuție”.

În decembrie 2023, președintele Klaus Iohannis a promulgat o lege care prevede că decoraţiile Statului Român nu pot fi conferite cetăţenilor care au fost lucrători sau colaboratori ai Securităţii şi au desfăşurat activităţi de poliţie politică. Motivul: persoanele decorate trebuie să fie „de înaltă calitate morală” şi asupra lor „nu trebuie să planeze nicio umbră de îndoială”. Din conținutul legii lipsește, însă, vreo precizare legată de situația celor care au fost decorați înainte de promulgare.