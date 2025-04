Clubul bulgar de fotbal care a ținut un minut de reculegere pentru un fost jucător pe care îl credea mort l-a invitat la un meci

La mijlocul lunii martie, clubul bulgar de primă divizie Arda Kardjali a organizat un minut de reculegere pentru unul dintre foştii săi jucători, despre care se credea că a murit. Dar Petko Ganchev are 78 de ani, este în viaţă şi a fost primit şi omagiat, miercuri, cu ocazia unui alt meci, transmite News.ro.

Arda Kardjali şi-a reparat greşeala. Clubul bulgar din prima divizie, care fusese în atenţia presei pentru că organizase în mod eronat un minut de reculegere pentru unul dintre foştii săi jucători care nu murise de fapt, l-a invitat pe acesta din urmă să asiste miercuri la unul dintre meciurile sale.

„Dragi fani Arda, dragi jurnalişti, dorim să vă informăm că legenda clubului şi fostul atacant Petko Ganchev a fost invitat să participe la meciul cu Cherno. Înainte de meci, Petko Ganchev s-a întâlnit cu directorul sportiv Ivaylo Petkov, care i-a oferit un tricou cu numele său. El a putut să urmărească meciul alături de alţi veterani ai clubului”, a scris FK Arda Kardjali pe Facebook.

Arda Kardjali l-a jelit pe Petko Ganchev înaintea meciului din campionat cu Levski Sofia, ambele echipe aliniindu-se pe cercul central și plecându-și capetele în onoarea lui Ganchev.

Dar, înainte de terminarea meciului, Arda a postat pe pagina sa de Facebook spunând că au fost dezinformați. „Conducerea PFC Arda dorește să își exprime scuzele față de fostul jucător al Ardei, Petko Ganchev, și față de rudele acestuia, după ce clubul a primit informații eronate despre moartea sa”, a scris clubul.

„Îi dorim lui Petko Ganchev încă mulți ani de sănătate și să se bucure de succesul lui Arda”.

Meciul s-a încheiat 1-1.

Petko Ganchev cel viu le-a declarat jurnaliștilor bulgari: Am auzit că am murit și am băut un coniac, scrie BTV Sport.

„Nu mi-e dor să văd meciurile Ardei la televizor. Acum, împotriva lui Levski, am întârziat zece minute pentru că aveam treabă. În timp ce conduceam spre casă, telefonul meu a început să sune foarte mult. Dar conduceam și nu îndrăznesc să răspund la volan. Parchez în fața casei noastre. Intru în curte și soția mea mă întâmpină plângând. Ea strigă: „Petko, Petko, au anunțat la televizor că ai murit!”. Mi-a explicat că au sunat-o la prietenii telefon și i-au spus ce auziseră anunțat înainte de meciul Arda – Levski”, spune el.

Ganchev a spus că nu va lua măsuri legale împotriva lui Arda.

„Într-adevăr, situația, așa cum am spus, nu a fost plăcută, dar în cele din urmă trebuie să fim pozitivi. Când am auzit vestea teribilă, și am băut puțin coniac”

Acum, Petko Ganchev a devenit cel mai cunoscut fost fotbalist din țară. El a povestit că are un fiu, o fiică și trei nepoți.

„M-am născut în 1946. Pe 17 iunie voi împlini 79 de ani. Am început să joc fotbal la Botev Galabovo, am trecut prin Beroe. Apoi am fost la Arda timp de cinci ani. Apoi am jucat la Radnevo. La Arda am devenit golgeter. Nu am ținut statistici, dar am în jur de 120 de goluri. Am fost atacant central. Ca antrenor secund al lui Toncho Prodanov, cu Maritsa-Iztok Radnevo, în 1989 am ajuns în finala Cupei Armatei Sovietice, unde am pierdut cu CSKA. A fost un mare succes pentru fotbal într-un oraș ca Radnevo”, a mai povestit el.