Cleptocrați în haine de democrație: Beijingul și Moscova vorbesc despre anticorupție la ONU (Euronews)

Redefinirea unor termeni precum anticorupție, drepturile omului, democrație și integritate – chiar și atunci când sunt evident nesincere – oferă Chinei acoperirea de a imita mecanismele de bună guvernare, scrie Elaine Dezenski, șefa Centrului pentru putere economică și financiară din cadrul Fundației pentru Apărarea Democrațiilor, într-un editorial publicat de Euronews.

Reprezentanți din sute de țări s-au reunit luna trecută la o conferință a ONU în Atlanta, Georgia, pentru a vorbi despre eforturile globale de combatere a corupției.

Deși evenimentul la care au participat peste 3.000 de persoane nu a ajuns aproape deloc în știrile locale, s-a dovedit a fi o ocazie strălucită pentru regimurile autoritare de a submina o problemă care afectează în mod negativ viețile și mijloacele de trai a miliarde de oameni.

Obiecțiile lipsite de onestitate ale Azerbaidjanului au fost menite să limiteze participarea activiștilor anticorupție, în timp ce reprezentanți ai Chinei, Rusiei și Arabiei Saudite au vorbit despre importanța transparenței și chiar despre negarea paradisurilor sigure pentru fluxurile financiare ilicite.

Au existat și momente amuzante – un grup de experți ruși pe tema anticorupției și-a dedicat întreaga oră alocată pentru a discuta despre dificultatea de a alege un câștigător al concursului său pentru tineri, în stilul anilor 1990, pentru cel mai bun poster sau videoclip anticorupție.

China a împărțit „cutiuțe roșii” celorlalți participanți după o discuție deosebit de insipidă despre modul în care cadrele universitare pot contribui la eforturile de combatere a corupției – o discuție în care moderatorul rus a părut să solicite în mod deschis o „finanțare” mai mare din partea Chinei.

Toate acestea se adaugă la o tendință îngrijorătoare și mult mai amplă – democratizarea cleptocrației.

Cu toate acestea, punctul culminant al discursului autoritarist dublu a fost, fără îndoială, China și prezentarea sa laudativă cu privire la integritatea din cadrul Inițiativei Belt and Road, cunoscută ca fiind coruptă.

A fost un tur de forță de șaizeci de minute, în care s-au lăudat diverse „principii de nivel înalt” și „poziții ferme” privind consolidarea integrității, fără a oferi vreodată o singură acțiune concretă pentru a aborda în mod practic – sau chiar a recunoaște – scandalurile masive de corupție cauzate de plata opacă de către China a unui trilion de dolari din cheltuielile BRI.

În loc de acțiuni, grupul de experți din China a prezentat platitudini necredibile: „Fiecare proiect de construcție va fi finalizat cu integritate. Fiecare bănuț din fondurile publice va fi bine cheltuit. Fiecare persoană coruptă va fi adusă în fața justiției”.

Beijingul nu a oferit niciun sprijin pentru afirmațiile sale, deși a menționat că „un sondaj de opinie arată că 97,4% dintre chinezi sunt mulțumiți de progresele înregistrate în lupta împotriva corupției”.

Pentru a susține afirmațiile de integritate în proiectele BRI globale, oficiali publici din Cambodgia, Kazahstan și Arabia Saudită au împărțit scena cu inspectorul șef al Corporației de stat chineze de inginerie în construcții (CSCEC), care a declarat că această companie de stat „manifestă toleranță zero față de acte precum corupția, frauda și conivența”, în ciuda acuzațiilor de corupție larg răspândite împotriva CSCEC în cadrul proiectelor BRI din Zambia, Guyana, Georgia, Filipine, Pakistan sau Ungaria.

„O lume mai echitabilă și mai prosperă pentru toți”?

Narațiunea absurdă s-a adâncit odată cu discursul principal al panelului BRI Integrity al lui Ghada Waly, director executiv al Biroului ONU pentru droguri și criminalitate, agenția ONU care supraveghează și protejează punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției.

Peste 180 de țări au semnat această convenție, inclusiv China, care a adoptat-o în 2006.

Waly, cel mai înalt oficial anticorupție al ONU, a împărțit scena cu oficialii chinezi pentru a anunța că „Inițiativa Belt and Road trasează un drum către o lume mai echitabilă și mai prosperă pentru toți”.

Deși este de înțeles că discuțiile de la ONU reflectă un anumit nivel de diplomație și respect, cu siguranță nu este imposibil să spui adevărul sau cel puțin să te abții de la a părea că nu ții cont de realitate.

Având în vedere nivelurile uluitoare de corupție raportate în țările participante la BRI, Waly a ratat ocazia de a denunța BRI pentru ceea ce a ajuns să reprezinte – un deceniu de acorduri dubioase, corupție pe scară largă, proiecte deșarte, termeni și condiții opace și o infrastructură care eșuează, inclusiv în țara sa de origine, Egiptul.

Bani lichizi, corupție, baraje prăbușite – aceasta este Inițiativa chineză Belt and Road, după 10 ani de existență

Discursul dublu al Chinei în materie de integritate face parte, desigur, dintr-un efort mai larg de extindere a influenței politice și economice prin ghidarea ONU și a altor birocrații internaționale către mai multe platitudini goale care permit Chinei (și altora) să continue să-și exporte propriul set de termeni de înțelegere, reguli, norme și standarde în întreaga lume.

Nevoia urgentă a unei conversații sincere

Adoptarea limbajului popular și valoros al democrațiilor liberale occidentale prin redefinirea unor termeni precum anticorupție, drepturile omului, democrație și integritate – chiar și atunci când este evident că nu este sincer – oferă Chinei acoperirea de a imita mecanismele de bună guvernare, în timp ce atenuează eforturile de tragere la răspundere a regimurilor autoritare.

Un document al BRI intitulat “Achievements and Prospects of Belt and Road Integrity Building,” susține că integritatea este „linia roșie” a Beijingului în ceea ce privește cooperarea în cadrului Noului Drum al Mătăsii.

Dar, în același document, se precizează: „Trebuie să … respectăm dreptul de a alege propriul mod de a lupta împotriva corupției”.

Cu alte cuvinte, nicio țară nu poate judeca metodele unei alte țări de combatere a corupției, chiar dacă aceste metode nu duc la nimic.

Pentru a fi clar, denigrarea unei agenții ONU nu va anula albirea în curs a agendei globale anticorupție. A trecut timpul ca guvernele să denunțe limbajul dublu.

Pentru ca UNCAC să aibă o greutate reală – și să genereze rezultate suficient de bune pentru știrile locale de seară – este timpul ca semnatarii UNCAC să se tragă la răspundere pe ei înșiși și unii pe alții, începând cu o conversație sinceră.