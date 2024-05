Xi Jinping afirmă că relațiile Beijing-Moscova sunt „favorabile păcii” / Putin: Cooperarea noastră este un factor de stabilitate pe scena internațională

Președintele chinez Xi Jinping a afirmat joi că relațiile Beijing-Moscova sunt „favorabile păcii”, în timpul unei întrevederi cu omologul său rus Vladimir Putin, transmite agenția AFP.

Relația China-Rusia „nu este doar în interesul fundamental al celor două țări și al celor două popoare, ci și favorabilă păcii”, a declarat Xi Jinping, exprimându-și disponibilitatea de a consolida aceste legături, potrivit unor declarații publicate de Ministerul chinez de Externe.

La rândul său, Vladimir Putin a declarat că relația dintre țara sa și China reprezintă un factor de „stabilitate”.

„Relațiile dintre Rusia și China nu sunt oportuniste și nu sunt îndreptate împotriva nimănui. Cooperarea noastră este un factor de stabilitate pe scena internațională”, a declarat Putin, potrivit comentariilor raportate de presa rusă.

Președintele chinez Xi Jinping l-a primit joi pe omologul său rus Vladimir Putin în cadrul unei ceremonii la Beijing, în fața imensului Palat al Poporului cu vedere spre Piața Tiananmen.

Xi Jinping și Vladimir Putin și-au strâns mâinile, în timp ce o fanfară a interpretat imnurile rus și chinez, potrivit imaginilor CCTV.

