Clasamentul WTA are o nouă lideră – Urcare pentru Simona Halep, cu toate că nu a evoluat la vreun turneu

Aryna Sabalenka este începând de luni noua lideră a ierarhiei WTA, sportiva din Belarus detronând-o pe Iga Swiatek. Diferența dintre cele două mari rivale este de doar 41 de puncte. Cu toate că nu a mai evoluat la vreun turneu, Simona Halep a urcat șapte locuri în clasamentul mondial și se găsește acum pe locul 869.

Sorana Cîrstea se menține pe locul 69 în ierarhia WTA, ea fiind jucătoarea din România cu cel mai bun clasament la simplu. Este urmată de Jaqueline Cristian (locul 74) și de Irina Begu (100).

Cu toate că n-a mai evoluat la vreo competiție, Simona Halep a înregistrat un salt de șapte locuri, ea aflându-se acum pe locul 869 mondial.

Gabriela Ruse a înregistrat cea mai importantă coborâre din rândul sportivelor din România aflate în partea superioară a ierarhiei WTA. Vorbim despre 26 de locuri: ea se găsește acum pe 122.

69 Sorana Cîrstea 914 puncte

74 Jaqueline Cristian 887 (-1)

100 Irina Begu 728 (-3)

109 Ana Bogdan 653 (+2)

122 Gabriela Ruse 583 (-26)

133 Anca Todoni 547 (+4)

183 Miriam Bulgaru 381 (-7)

236 Irina Bara 299 (+6)

261 Cristina Dinu 261 (+6)

869 Simona Halep 26 (+7 locuri) etc.

1 Aryna Sabalenka 9706 puncte (+1 loc)

2 Iga Swiatek 9665 (-1)

3 Coco Gauff 5963

4 Jessica Pegula 5785

5 Elena Rybakina 5471

6 Jasmine Paolini 5144

7 Qinwen Zheng 4480

8 Emma Navarro 3698

9 Daria Kasatkina 3500 (+2)

10 Beatriz Haddad Maia 3194.

