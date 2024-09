Ciucă despre ceea ce-l diferențiază de ceilalți contracandidați la președinție: Doamna Lasconi nu are pregătire pentru CSAT, Geoană a condus 5 ani PSD-ul și vine din politica post-decembristă, Ciolacu e singurul competitor dar sunt mai pregătit decât el

Președinte PNL și candidat la președinția României, Nicolae Ciucă spune într-un interviu pentru Antena3 că îl vede ca unic competitor pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale pe Marcel Ciolacu. „El este liderul PSD, partid cu baza consistentă în electoratul din România”, a comentat Ciucă.

La insistențele moderatorului, de ce ar fi mai bun Ciucă decât Ciolacu, liderul PNL a confirmat că „este mai bine pregătit”.

În ceea ce-i privește pe ceilalți candidați, Ciucă a spus că Geonă vine din politica post-decembristă, spre deosebire de el, care e un „politician atipic și face politică doar de 3 ani”. De asemenea, Geoană a condus PSD timp de 5 ani.

În ceea ce o privește pe lidera USR, Elena Lasconi, liberalul Nicolae Ciucă a spu că: „Fiind vorba de o doamnă, o respect, că așa e normal, trebuie acordat respectul cuvenit”, dar aceasta „nu are competențe să conducă Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care este o prerogativă pentru un șef de stat”.

„Pe Elena Lasconi o cunosc cu ceva timp în urmă, am avut și întâlniri față în față, am discutat și la telefon…dacă privim la profesie, când vine vorba de ce înseamnă conducerea unei țări…una din prerogativele șefului de stat este cea de președinte CSAT. Acolo sunt subiecte, probleme și decizii care presupun anumită pregătire profesională și anumit curaj de luat decizii. Consider că doamna Lasconi nu o are”, a spus Nicolae Ciucă.