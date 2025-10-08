G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide temporar din cauza condiţiilor meteo: ninsori abundente,…

A nins pe Transfăgărășan
Sursa foto: Facebook / DRDP Brașov

Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide temporar din cauza condiţiilor meteo: ninsori abundente, viscol, strat de zăpadă de până la 30 cm

Articole8 Oct • 86 vizualizări 0 comentarii

Circulaţia pe DN7C (Transfăgărăşan) se închide temporar miercuri, începând cu ora 10:00, de la Piscu Negru până la Bâlea Cascadă, din cauza condiţiilor meteorologice, ninsori abundente, viscol şi un strat de zăpadă care, în zona alpină depăşeşte 30 de cm, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, această măsură este necesară pentru că nu mai pot fi îndeplinite condiţiile de siguranţă rutieră, având în vedere că cei mai mulţi şoferi care tranzitează zona în această perioadă nu au maşinile dotate cu cauciucuri de iarnă şi astfel pericolul de accidente este iminent.

Circulaţia va fi redeschisă dacă se vor îmbunătăţi condiţiile meteo şi se va putea tranzita zona în condiţii de siguranţă.

„Precizăm, de asemenea, că intervenim în continuare pentru deszăpezirea Transfăgărăşanului între intersecţia cu DN1 şi Bâlea Cascadă, dar şi pe această porţiune circulaţia este permisă doar pentru maşinile pregătite pentru condiţii de iarnă”, se arată în comunicatul CNAIR.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Circulație închisă pe Transfăgărășan, sâmbătă, pentru o competiție sportivă

Articole6 Sep 2024
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.