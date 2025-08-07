Circa 80 de percheziții în Republica Moldova, într-un dosar de finanțare ilegală și corupere electorală

Procurorii din Republica Moldova desfășoară 78 de percheziții în mai multe localități ale țării, într-o cauză penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală, a anunțat joi dimineața Inspectoratul General al Poliției (IGP). Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale, scrie Ziarul de Gardă.

Perchezițiile sunt efectuate de către ofițerii Inspectoratul Național de Investigații (INI) și polițiştii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

„Cu detalii vom reveni dupǎ acțiunile procesuale”, a precizat IGP.