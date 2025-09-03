Ciprian Ciucu: Mi-aș dori ca președintele Nicușor Dan să fie alături de guvernul său / Ilie Bolojan ar fi putut să fi fost președintele României

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat miercuri seara, la Digi 24, că și-ar dori ca președintele Nicușor Dan “să fie alături de guvernul său”, mai ales că s-a folosit de “imaginea și persoana” lui Ilie Bolojan în cursa pentru Palatul Cotroceni.

Ciucu, care este și primarul Sectorului 6 și un potențial candidat pentru primăria Capitalei, a fost întrebat de moderator care este percepția sa legată de felul în care Nicușor Dan se raportează la acțiunile guvernului Bolojan.

“Acesta este guvernul României. Dl Nicușor Dan este președintele României. Mai mult, dl Nicușor Dan, ca să ajungă președintele României, ne aducem aminte foarte bine, a folosit foarte mult imaginea și persoana dl Ilie Bolojan pentru a ajunge președitele României.

Ne aducem aminte de asemenea că dl Ilie Bolojan nu a candidat pentru că își dăduse un cuvânt deși sprijinul popular în acea perioadă era foarte foarte mare.

Ar fi putut să fi fost președintele României dacă nu și-ar fi ținut cuvânt dat în vechea coaliție.

De aceea mi-aș dori ca președintele României să fie alături de guvernul său”, a răspuns Ciprian Ciucu.

De notat că replica vine în contextul în care Cătălin Drulă a invocat că are sprijinul președintelui Nicușor Dan pentru a intra în cursa pentru Primăria Capitalei. La sfârșitul lunii iulie, Drulă a anunțat că s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a discuta “despre continuarea proiectelor pentru București”. Întrebat în aceeași zi, într-o conferință de presă, dacă Drulă are profil de edil al Capitalei, președintele Nicușor Dan a răspuns: “Sigur, da”.