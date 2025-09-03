G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Administraţia Trump ”atacă universităţile americane, cum fac guvernele autoritare”, acuză fosta preşedintă…

Universitatea Harvard
Foto: ID 41581977 © F11photo | Dreamstime.com

Administraţia Trump ”atacă universităţile americane, cum fac guvernele autoritare”, acuză fosta preşedintă a Universităţii Harvard

Articole3 Sep 0 comentarii

Administraţia Trump atacă instituţiile de învăţământ superior din SUA, cum fac guvernele autoritare pentru a sufoca orice gândire independentă, a afirmat miercuri fosta preşedintă a Universităţii Harvard, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Această instituţie prestigioasă este în colimatorul preşedintelui Donald Trump, care acuză marile universităţi americane că sunt bastioane ale ideologiei anticonservatoare şi antisemite, în special în contextul manifestaţiilor ce denunţă campania militară a Israelului în Gaza.

Donald Trump a tăiat peste 2,6 miliarde de dolari din finanţarea Universităţii Harvard, căutând totodată să blocheze sosirile de studenţi internaţionali – un sfert din efectivele sale.

„Adevărul este că guvernul nostru, guvernul american, atacă învăţământul superior şi universităţile”, a declarat fosta preşedintă a Harvard, Claudine Gay, la Institutul de ştiinţe umane şi sociale din Amsterdam.

„Se doreşte distrugerea instituţiilor de cunoaştere pentru că acestea sunt centre de gândire şi de informaţie independente”, a adăugat ea.

„Nimic nu justifică şi nu explică aceasta. În afară de faptul că puterilor autoritare nu le plac centrele independente de reflecţie şi de informare”, a spus ea.

Prima femeie afro-americană de la conducerea Harvard în 368 de ani, Claudine Gay a demisionat în ianuarie 2024 în contextul unui scandal legat de manifestaţii presupus antisemite din campus în timpul protestelor contra războiului în Fâşia Gaza.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.