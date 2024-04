Ciolacu: Era de-a dreptul ridicol ca cele două mari partide din România să fie nu jucători, ci arbitri / Gabriela Firea nu a avut nicio legătură cu „azilele groazei” / Firea: Am fost și sunt motivată să muncesc

Marcel Ciolacu și Gabriela Firea au făcut, marți după-amiază, primele declarații după ce PSD și PNL au decis să meargă cu candidați separați la Primăria Capitalei.

Marcel Ciolacu a susținut că „era de-a dreptul ridicol ca cele două mari partide din România să fie nu jucători, să fie arbitri”.

El și-a exprimat convingerea că Gabriela Firea va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei.

Fără a fi întrebat despre acest subiect, liderul PSD a făcut referire la „azilele groazei”. Ciolacu a spus că s-a dovedit că Firea nu a acvut nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo.

Marcel Ciolacu:

Era de-a dreptul ridicol ca cele două mari partide din România să fie nu jucători, să fie arbitri și noi să fi arbitrat cine câștigă – dl Nicușor Dan sau dl Piedone. E inadmisibil așa ceva atât pentru PNL, cât și pentru PSD. Și cred că aseară am luat decizia corectă.

Cu toate regretele pe care le am deoarece suntem într-o coaliție, sunt ferm convins că pe data de 9 iunie dna Firea va fi din nou primarul general al Capitalei.

Gabriela Firea:

Am fost și sunt motivată să muncesc, întotdeauna am fost o persoană extrem de activă și implicată și am știut să fac echipă cu consiliul general, cu primarii de sectoare și cu ministerele.

Sunt ferm convinsă că toți membrii și simpatizanții noștri se vor mobiliza.

Deși timpul e foarte scurt, votul trebuie să fie util: un vot pentru curățenia capitalei, pentru un București fără gropi, fără șobolani, fără parcuri neîngrijite și să abordăm problemele Capitalei cu mult profesionalism.

Vom avea timp și de strâns semnături, asta va fi ultima noastră problemă.

Marcel Ciolacu:

O să particip direct la strângerea de semnături în București.

Adevărul e în felul următor. Cătălin Cîrstoiu e un medic de excepție într-un domeniu foarte dificil, un om care și-a clădit toată activitatea prin muncă și studii pe care le-a terminat cu nota 10 într-un domeniu în care nu ai voie în nicio zi să nu-ți faci un upgrate, un manager de excepție.

Am plecat de la o idee comună: să avem candidat comun. Cum s-a reușit în 2 săptămâni ca medicul Cîrstoiu să ajungă Bin Laden fără să omoare pe nimeni, ci dimpotrivă salvând vieți.

Aduceți-vă aminte de dna Firea cu „azilele groazei”. S-a dovedit după foarte puțin timp că nu a avut nicio legătură.

Îmi doresc ca dl Cătălin Cîrstoiu să rămânem prieteni și îmi cer eu scuze față de dânsul pentru tot ce a pătimit, pentru că atacurile nu au fost împotriva lui, ci împotriva acestei alianțe electorale.

Gabriela Firea:

Intru în campania electorală cu gândul de a-i convinge pe bucureșteni că suntem soluția bună.

Cu optimism.