Ciolacu, despre postarea în care Ciucă îl acuză că nu a mers la o întâlnire cu Ursula von der Leyen pe tema inundaţiilor: Nu cred că a scris-o el. Am avut CSAT. Am avut discutat cu preşedinta Von der Leyen când se deplasa spre Polonia

Premierul Marcel Ciolacu a comentat postarea de pe Facebook a preşedintelui Partidului Naţional Liberal, Nicolae Ciucă, în care este acuzat că nu a mers la o întâlnire cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen în care s-a discutat despre ajutoarele care se vor acordate pentru victimele inundaţiilor. Ciolacu a afirmat că îi pare rău pentru acea postare şi că Nicolae Ciucă trebuia să fie atent la agenda publică a premierului, iar în acea zi a fost prezent la şedinţa CSAT. Premierul nu crede că Nicolae Ciucă a scris acea postare, ci probabil un colaborator al său, relatează News.ro.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, la Cluj Napoca, cum îi răspunde lui Nicolae Ciucă, care l-a atacat printr-o postare pe Facebook deoarece nu a fost prezent la o întâlnire cu preşedintele Comisiei Europene unde s-a discutat despre alocarea unor fonduri pentru refacerea infrastructurii afectate de inundaţii.

”Îmi pare rău de postarea domnului Ciucă, dânsul ştiind foarte bine, doar trebuia să fie atent la agenda mea publică. Am avut CSAT. Mai mult, pentru că m-aţi întrebat, am avut o discuţie cu preşedinta Von der Leyen când se deplasa spre Polonia. Am avut normal o discuţie cu primul-ministru al Poloniei şi nu în ultimul rând am avut o discuţie cu cancelarul Nehammer. Deci ne-am coordonat. A fost invitat şi premierul Cehiei. Am mers la CSAT şi am continuat totuşi să coordonez împreună cu vicepremierul Cătălin Predoiu”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a precizat care mai este situaţia cauzată de inundaţii în judeţul Galaţi.

”Azi de dimineaţă iarăşi am vorbit cu domnul secretar de stat Raed Arafat şi am luat decizia că în următoarele 72 de ore toate dislocările, ieri în jur de 1000, cu ministrul Apărării, în jur de 300, cu toate utilajele să mai rămânem 72 de ore în zona Galaţiului. Am vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean. Din data de 2 se va interveni în infrastructură. Deja fiind stare de alertă au putut grăbi expertizele şi selecţiile companiilor în bucătăria lor internă. Şi deja se va interveni. Ştiţi că e căzut un pod, sunt foarte multe drumuri rupte şi drumuri naţionale, şi drumuri judeţene, şi drumuri comunale.

Ajutoarele, ce am dislocat de la Rezervele Statului deja s-a dat la oamenii care au fost încercaţi de această viitură. Ministrul Apelor a mers în teritoriu, a mers şi la Vaslui şi a fost şi această alarmă pe cursul Dunării care e estimată la 8300 parcă. Avem toată informaţia. Cred că am fost mai util românilor aici, plus am avut, repet, şedinţă CSAT”, a afirmat premierul Ciolacu.

El susţine că respectiva postare nu a fost scrisă de preşedintele PNL.

”Eu nu cred că domnul Nicolae Ciucă a scris acea postare. Asta este părerea mea personală. (…) Nu i-a fost spart contul, dar fiecare dintre noi avem nişte colaboratori”, a explicat Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă a scris pe pagina sa de Facebook că Marcel Ciolacu are de dat o explicaţie oamenilor afectaţi de inundaţii pentru că nu a fost prezent la o întâlnire cu Ursula von der Leyen chiar pe tema pagubelor produse de aceste inundaţii.

”Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit cu prim-miniştrii din Polonia, Cehia, Austria şi Slovacia pentru a discuta despre alocarea celor 10 miliarde de euro pentru ţările din Europa Centrală. România nu a fost reprezentată de către premierul Ciolacu la această întâlnire crucială, într-un moment în care românii afectaţi au nevoie urgentă de sprijin. Premierul Ciolacu are de dat o explicaţie acestor oameni”, a postat Nicolae Ciucă.