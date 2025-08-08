G4Media.ro
Preşedintele USR anunță că vrea candidat comun cu PNL la Primăria București

Catalin Drula Nicusor Dan
sursa foto: Facebook/Cătălin Drulă

Preşedintele USR anunță că vrea candidat comun cu PNL la Primăria București

8 Aug

Preşedintele USR Dominic Fritz a declarat vineri că după 90 de zile de la vacantarea unui post de primar trebuie organizate alegeri parţiale şi a adăugat că, pentru Primăria Bucureşti, USR îl are pe deputatul Cătălin Drulă care este bine pregătit pentru un astfel de post, transmite News.ro.

Potrivit lui Fritz, Cătălin Drulă ar fi pregătit penrru postul de primar al Capitalei, el considerând că dreapta politică ar trebui să aibă un candidat unic.

”Cred că şi preşedintele Nicuşor Dan vrea să respectăm legea şi noi vom avea un candidat puternic. Încă nu l-am desemnat oficial, dar nu este un secret că îl avem pe Cătălin Drulă, care este bine pregătit, unde spune şi preşadintele că ar fi un primar excelent. Însă subliniez că va fi important să avem o candidatură comună pe partea dreaptă şi astea sunt discuţii pe care le ducem acum cu partenerii de la PNL”, a mai spus Fritz.

”Noi credem că legea trebuie respectată. Legea spune că, în timp de 90 de zile după ce se vacantează un post de primar, de exemplu, trebuie făcute alegeri parţiale. E evident că deja am depăşit acest termen şi cred că într-o democraţie nu ne putem ascunde de alegeri, interimate nu sunt sănătoase pentru că au o lipsă de legitimitate şi de aceea e important să avem alegeri cât de curând posibil”, a declarat Dominic Fritz, vineri seară, la Digi24, referindu-se la Primăria Bucureşti.

Postul de primr general a rămas vacant după ce primarul Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. Candidat comun, dar de la USR si anume Drula.

