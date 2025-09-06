Cinema sub clar de lună: Proiecții gratuite de filme, în aer liber, organizate sub egida TIFF, în București, Timișoara și Iași, în septembrie

Organizatorii Transilvania International Film Fastival (TIFF) anunță că în septembrie au loc mai multe serii de proiecții de filme, cu acces gratuit pentru public, în București, Timișoara și Iași

Filmele TIFF ajung la Iași 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱-𝘂𝗹 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁𝗮 (𝟱-𝟳 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲), anunță organizatorii pe pagina de Facebook și vor avea loc proiecții în aer liber la Grădina Palas, în cadrul Caravanei TIFF Unlimited, în fiecare seară 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝟮𝟬:𝟰𝟱

„Pune-ți deoparte în program sau spune-le prietenilor din #Iași de trei proiecții memorabile cu 👉filmul care l-a făcut celebru pe #JamesDean: 𝗥𝗲𝗯𝗲𝗹 𝗳𝗮̆𝗿𝗮̆ 𝗰𝗮𝘂𝘇𝗮̆ (1955), animația anului premiată cu #Oscar: 𝗙𝗹𝗼𝘄 (2024) și o poveste culinară de geniu: 𝗔𝘀̦𝘁𝗲𝗽𝘁𝗮̂𝗻𝗱𝘂-𝗹 𝗽𝗲 𝗗𝗮𝗹𝗶́ (2023).”

„Ajungem la #Timișoara 𝗱𝗲 𝗷𝗼𝗶, 𝟭𝟴 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲 timp de 4 zile 👉 la Cinema Timiș, Cinema Studio Timișoara și la 𝐆𝐫𝐚̆𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐫𝐚̆ 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐨𝐥. 🫶 Deschidem festivalul cu un cine-concert #LIVE: comedia mută 𝗢𝗮𝗺𝗲𝗻𝗶 𝗱𝘂𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰𝗮̆ / 𝗣𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗼𝗻 𝗦𝘂𝗻𝗱𝗮𝘆 (Menschen am Sonntag, 1930, Germania) interpretat de Nikita Dembinski.

Programul include: 🏆câștigătorul Trofeului Transilvania (𝗣𝗮̆𝗺𝗮̂𝗻𝘁 𝘀𝘁𝗿𝗮̆𝗶𝗻 / 𝗧𝗼 𝗮 𝗟𝗮𝗻𝗱 𝗨𝗻𝗸𝗻𝗼𝘄𝗻), #avanpremiera Pădurea de molizi filmul necesar inspirat de masacrul de la Fântană Albă din 1941, mult-discutatul Dracula – a film by Radu Jude sau 𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗼𝗰𝗸𝘆 𝗛𝗼𝗿𝗿𝗼𝗿 𝗣𝗶𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗦𝗵𝗼𝘄 în proiecție aniversară”, mai scriu organizatorii.

Promenada #București „D𝗶𝗻 𝟭𝟭 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲 în fiecare joi timp de șase săptămâniam pus la cale un 𝗰𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳 𝗶̂𝗻 𝗮𝗲𝗿 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿 pe terasaMallde la etajul 2 (Calea Floreasca 246B) în cadrul evenimentului𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝘀𝘂𝗯 𝗰𝗹𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝘂𝗻𝗮̆.

Intrarea este liberă.