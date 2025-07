Cine transmite la tv prima semifinală de la CM al Cluburilor: Fluminense vs Chelsea

În această seară, de la ora 22:00, va avea loc pe „MetLife Stadium” din New Jersey, prima semifinală a Campionatului Mondial al Cluburilor. Fluminense și Chelsea se vor duela pentru calificarea în marea finală din data de 13 iulie.

„Ne-am confruntat deja cu două echipe braziliene și suntem aici pentru a încerca să ajungem în finală”, a transmis Enzo Maresca, antrenorul celor de la Chelsea.

Fluminense a înregistrat următoarele rezultate la CM al Cluburilor:

0-0 cu Dortmund

4-2 cu Ulsan HD

0-0 cu Mamelodi

2-0 cu Interul lui Chivu

2-1 cu Al-Hilal

Chelsea a înregistrat următoarele rezultate la CM al Cluburilor:

2-0 cu Los Angeles FC

1-3 cu Flamengo

3-0 cu Esperance Tunis

4-1 cu Benfica, după prelungiri

2-1 cu Palmeiras

