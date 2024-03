Cine sunt juriștii care vor să intre în magistratură pe ușa din dos deschisă de CSM: un pesedist mason din Giurgiu ”avocat al criminalilor”, un polițist frate al viceprimarului PNL din Târgu Jiu, consiliera ministrei PNL a Justiției

CSM a publicat numele juriștilor cu 5 ani vechime care aspiră pentru un post de magistrat și care au trecut de proba scrisă, testarea psihologică și interviu. Mai au doar un hop: verificarea bunei reputații.

Cine sunt juriștii care aspiră să devină magistrați

Din totalul de 468 de candidați, doar cei care au obținut nota minimă 7 la interviu pot merge mai departe la ultima probă privind verificarea bunei reputații.

Emilian Gabriel Vucă, pesedist mason din Giurgiu ”avocat al criminalilor”

Unul dintre candidații car au trecut de ultima probă a interviului este avocatul giurgiuvean Emil Vucă. Potrivit presshub.ro, avocatul l-a reprezentat pe Cătălin Voicu, fostul senator PSD condamnat pentru corupție, când a fost eliberat condiționat din penitenciar.

În 2011, Vucă era apărătorul lui George Ionuț Tănăsoaia zis Gypsy Gypsanu, cel care l-a ucis într-o încăierare pe bachetbalistul american Hardy Chauncey. Președintele PSD de atunci, Victor Ponta, i-a cerut avocatului Emil Vucă să renunțe a-l reprezenta pe suspectul în cazul crimei de la Giurgiu. „Ori alege să rămână în PSD, ori rămâne avocatul criminalilor”, a declarat Victor Ponta pentru HotNews.ro. Vucă a ales a doua variantă.

Între timp, Vucă a revenit în PSD și acum este consilier județean PSD la Giurgiu. Este membru în asociația Marea Lojă Națională din România București și membru în Ordinului Cavalerilor Ospitalieri Cavaleri de Malta.

Polițistul Bejinariu, fratele viceprimaului PNL din Târgu Jiu

Subcomisarul de poliție Răzvan Bejinaru de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Gorj a trecut și el proba intreviului la CSM. Potrivit presei locale, este fratele viceprimarului PNL din Târgu-Jiu, Bogdan Bejinaru.

Avocata Dochiana Bejan, consiliera ministrei PNL a Justiției Alina Gorghiu

Potrivit bihorjust.ro, avocata Dochiana Bejan din baroul Bihor, consilieră a ministeri PNL a Justiției, Alina Gorghiu, a trecut și de ea proba interviului CSM. În trecut, ea a fost și consiliera unor demnitari PSD: fostul ministru PSD al Sănătății Florian Bodog și fostul secretar de stat în MS Aurel Mohan.

Potrivit mai multor magistrați consultați de G4media.ro, pe lista celor care asipră și au șanse să ajungă magistrați pe ușa din dos deschisă de CSM sunt foarte mulți avocați din oficiu, polițiști și juriști care au dat de multe ori la INM, dar nu au intrat.

Context. În ultimii ani, în contextul incertitudinilor cauzate de reforma privind vârsta de pensionare și pensia specială a magistraților, sute de judecători și procurori, unii dintre ei foarte valoroși, s-au pensionat.

Pe fondul lipsei acute de personal, CSM a decis anul trecut să permită intrarea în magistratură a juriștilor care au 5 ani vechime. Aceasta în urma unei selecții ce se dorește riguroase și care durează jumătate de an. Prima astfel de procedură de selecție a fost lansată în iulie anul trecut și se încheie în martie acest an. O a doua sesiune de concurs de intrare în magistratură a fost lansată pe 9 februarie acest an și se va desfășura până pe 9 iulie.

Procedura standard de intrare în magistratură este intrarea și finalizarea studiilor la Institutul Superior al Magistraturii, după obținerea licenței la o facultate de drept. Intrarea la INM este foarte dificilă, însă este o garanție a calității viitorilor magistrați.