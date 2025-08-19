G4Media.ro
Un mire din Iași și-a construit cu prietenii în pădure, înainte de…

Sursa foto: Ziarul de Iași

Un mire din Iași și-a construit cu prietenii în pădure, înainte de petrecere, spațiul pentru eveniment / ”600 de persoane într-un loc în care nu exista absolut nimic. Am construit chiar și podeaua”

Articole19 Aug

La Cabana Poieni-Dobrovăț, în curtea fostei cabane a lui Ceaușescu, din județul Iași, a fost ridicat de la zero un spațiu special pentru nunta anului la Iași. Pentru cei 600 de invitați s-au montat corturi, o podea de dans, mese și scaune, totul fiind ulterior demontat după petrecere, anunță Ziarul de Iași.

„600 de persoane într-un loc în care nu exista absolut nimic. Am construit chiar și podeaua, s-au montat corturi, s-au adus scaune, mese. Într-un final totul a ieșit exact cum ne-am dorit”, a transmis mireasa, Karina, pe contul său oficial de TikTok.

Karina Luncașu, mireasa, este absolventă a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației și urmează un master în consiliere și psihoterapie de cuplu și familie. Silvan Cimpoeșu, mirele, a absolvit programul BSc în Arhitectură la Bartlett School of Architecture, UCL, și a lucrat la firma Burgess Architects din Londra, recunoscută pentru proiecte premiate în domeniul patrimoniului și mediului contemporan.

