Chitarele lui Mark Knopfler, fondatorul Dire Straits, au fost vândute cu sute de mii de euro

Chitarele lui Mark Knopfler, fondatorul trupei britanice Dire Straits, inclusiv cea folosită pentru înregistrarea celebrei melodii „Money for Nothing”, au ajuns la sute de mii de lire sterline la o licitaţie organizată miercuri la casa Christie’s din Londra, potrivit Le Figaro, transmite News.ro.

Piesa centrală a vânzării, un Gibson Les Paul Standard original din 1959, a fost vândut cu 693.000 de lire sterline cu taxe incluse (812.841 de euro), ceea ce, potrivit Christie’s, reprezintă un record de licitaţie pentru acest model. Acesta a fost folosit în turneele din 2001 („Sailing To Philadelphia Tour”) şi 2008 („Kill To Get Crimson Tour”).

Mark Knopfler, în prezent în vârstă de 74 de ani, a cumpărat-o de la Bobby Tench de la Jeff Beck Group. A fost estimată la o sumă cuprinsă între 300.000 şi 500.000 de lire sterline (400.000 şi 570.000 de euro).

O altă piesă aleasă a fost chitara cu care a înregistrat „Money for Nothing” şi „Brothers in Arms”, care s-a vândut cu 592.200 de lire sterline (694.300 de euro). Mark Knopfler a cântat la acest instrument şi la concertul Live Aid din 1985, după ce l-a cumpărat la New York în 1983. Christie’s l-a estimat la o valoare cuprinsă între 10.000 şi 15.000 de lire sterline.

Chitara Schecter de culoare roşie şi albă care apare în videoclipul „Walk of Life” a fost adjudecată cu 415.800 de lire sterline (487.500 de euro) – un record pentru un Schecter – în cadrul vânzării, care a început cu două ore întârziere din cauza „interesului extraordinar” pe care l-a stârnit, potrivit Christie’s. Cu toate acestea, recordurile stabilite de chitarele lui Kurt Cobain (4,7 milioane şi 6 milioane de dolari) la licitaţiile din 2022 şi 2020 nu au fost atinse.

Un alt lot remarcabil din vânzarea lui Mark Knopfler a fost o Gibson ES-335 din 1958, una dintre cele aproximativ cincizeci de exemplare produse în primul an al primei chitare electrice semi-hollowbody, care s-a vândut cu 176.400 de lire sterline (206.800 de euro).

În total, vânzarea a cuprins 121 de loturi – chitare şi amplificatoare -, iar cel puţin un sfert din încasări au fost donate în scopuri caritabile, inclusiv Crucii Roşii britanice.