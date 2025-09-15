„China are o viziune pe 100 de ani, noi pe trei luni”: Trump vrea ca întreprinderile să nu mai publice rezultatele trimestrial

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele american a solicitat din nou autorității de supraveghere a pieței bursiere americane să pună capăt obligației legale de publicare a rezultatelor trimestriale pentru societățile cotate la bursă. UE a eliminat această obligație în 2013, scrie BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceasta este o obligație legală în Statele Unite de la înființarea Securities and Exchange Commission (SEC) în 1934. O lege care a devenit o reglementare a autorității de supraveghere a pieței bursiere americane în 1970. În scopul asigurării transparenței pe piețe, companiile cotate la bursă trebuie să comunice anual și trimestrial rezultatele lor financiare.

Dar Donald Trump vrea să pună capăt acestei obligații. Președintele american a cerut luni SEC să înceteze să mai solicite companiilor să își publice rezultatele trimestrial și să le publice mai degrabă la fiecare șase luni.

„Acest lucru va permite economisirea de bani și va permite directorilor să se concentreze pe buna gestionare a companiilor lor”, a scris el într-un mesaj publicat pe Truth Social.

„Ați auzit vreodată că China are o viziune asupra gestionării unei întreprinderi pe o perioadă de 50 până la 100 de ani, în timp ce noi ne gestionăm întreprinderile pe o bază trimestrială? Nu este bine!!!”, a adăugat el.

Președintele republican a cerut în zadar SEC să ia în considerare eliminarea cerințelor pentru companiile cotate la bursă în timpul primului său mandat la Casa Albă, între 2017 și 2021. Președintele american nu are puterea de a pune capăt acestei obligații.

„Concentrare nesănătoasă asupra profiturilor”

Mulți patroni (și nu doar din Statele Unite) cer eliminarea a ceea ce consideră a fi o constrângere costisitoare.

„Această reformă este cerută de zece ani de toți experții în guvernanță corporativă, în special Warren Buffett, care a făcut-o cauza sa principală”, explică Éric Pichet, profesor de economie și finanțe la Kedge Business School.

Într-un articol semnat în 2018 împreună cu Jamie Dimon de la banca de afaceri JPMorgan, miliardarul Warren Buffett critica faptul că previziunile trimestriale conduc „la o concentrare nesănătoasă asupra profiturilor, în detrimentul strategiei pe termen lung, al creșterii și al durabilității”.

Totuși, această analiză este pur teoretică. UE a eliminat această obligație de publicare trimestrială în 2013, iar Regatul Unit a făcut același lucru în 2015. Cu toate acestea, marea majoritate a companiilor cotate la bursă din Europa continuă să-și publice rezultatele la fiecare trei luni. Mai mult, acestea nu par să fie mai performante decât companiile americane, a căror capitalizare bursieră a explodat în ultimul deceniu.