CFR Marfă se pregăteşte să intre în insolvenţă în acest an şi estimează pierderi de 4 milioane lei pentru 2025 / Timp de cinci ani s-a aflat în procedură de concordat preventiv

CFR Marfă estimează pierderi de 4 milioane lei pentru acest an, la venituri totale de 820,16 milioane lei, arată un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al companiei, publicat în dezbatere de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. Documentul, consultat de News.ro, arată că societatea se pregăteşte să intre în insolvenţă în acest an, după ce, timp de cinci ani, s-a aflat în procedură de concordat preventiv până la data de 12 martie 2025. Plăţile restante sunt estimate la 3,11 miliarde lei la finalul acestui an, transmite News.ro.

Susține G4Media. Click AICI pentru a redirecționa 3.5% din impozit - online, gratuit și simplu. Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” SA s-a aflat în procedură de concordat preventiv până la data de 12.03.2025, conform Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, fiind efectuate demersuri în vederea deschiderii procedurii insolvenţei, în condiţiile legii, pe parcursul anului 2025, urmând să fie desemnat un administrator judiciar, motiv pentru care societatea nu a mai prezentat documente conform art. XXXV din OUG nr. 156/2024”, arată proiectul.

Rezultatul brut programat pentru anul 2025 este pozitiv, respectiv profit în valoare de 74.000 lei.

Veniturile totale sunt în valoare de 820.169.000 lei, menţinute în anul 2025 la nivelul preliminat al acestora din anul 2024, conform art. 9, alin. (2) din OG nr. 26/2013, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

În structură, în total venituri programate în anul 2025, veniturile din exploatare, în valoare de 812.365.000 lei, deţin o pondere 98,05% iar veniturile financiare, în valoare de 7.804.000 lei, deţin o pondere de 0,95%.

Cifra de afaceri previzionată pentru anul 2025, în valoare de 669.195.000 lei, este mai mică cu 0,98% decât cea preliminată în anul 2024, societatea continuând să identifice şi să implementeze soluţii de optimizare a circulaţiei trenurilor în vederea creşterii volumelor pentru transportul feroviar de marfă.

Cheltuielile totale, în valoare de 820.095.000 lei, sunt fundamentate în funcţie de activităţile din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, necesare pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a altor cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2025, acestea fiind estimate în scădere cu 26,64% faţă de cheltuielile totale preliminate în anul 2024, se menţionează în Nota de fundamentare.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2025 este de 1.508 persoane, programat în scădere cu 1.906 persoane faţă de nivelul aprobat în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 371/2024 şi în scădere cu 1.505 persoane faţă de numărul preliminat la finele anului 2024.

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, în valoare de 9.724,63 lei/salariat, este estimat în scădere cu 7,21% faţă de cel preliminat în anul 2024.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 320.141.000 lei, sunt programate în scădere în anul 2025 cu 27,57% faţă cele aprobate în anul 2024 în bugetul de venituri şi cheltuieli, prin HG nr. 371 /2024, înregistrând o scădere de la suma de 442.029.000 lei (anul 2024) la suma de 320.141.000 lei (anul 2025).

Cheltuielile de natură salarială, conform prevederilor art. XXXIII din OUG nr. 156/2024, sunt în valoare de 306.095.000 lei, programate în scădere în anul 2025, cu suma de 115.864.000 lei faţă cele aprobate în anul 2024 în bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat prin HG nr. 371/2024, respectiv în scădere cu 27,46%, de la 421.959.000i lei (anul 2024) la 306.095.000 lei (anul 2025) şi sunt formate din:

-Cheltuieli cu salariile în valoare de 287.816.000 lei, previzionate în anul 2025, în scădere cu suma de 107.194.000 lei faţă de valoarea aprobată în anul 2024 prin HG nr. 371/2024 şi în scădere cu 79.452.000 lei faţă de valoarea preliminată în anul 2024;

-Bonusuri, în valoare de 18.279.000 lei, în scădere cu 8.670.000 lei faţă de nivelul aprobat al acestora în anul precedent prin HG nr. 371/2024, fiind formate din cheltuieli sociale în valoare de 2.920.000 lei (menţinute la nivelul preliminat în anul 2024) şi 15.359.000 lei contravaloare tichete de masă, prevăzute pentru salariaţii care se încadrează în plafonul de 8.000.000 lei salariul net lunar.

Sursele necesare finanţării investiţiilor pentru anul 2025 sunt în valoare de 183.282.000 lei, în scădere cu 33,55% faţă de nivelul celor preliminate la data de 31.12.2024 şi sunt asigurate integral din surse proprii, respectiv amortizare.

Cheltuielile pentru investiţii pentru anul 2025, în valoare de 5.432.000 lei, sunt programate în creştere cu 328,58% faţă de cele preliminate la data de 31.12.2024.

Creanţele restante, în valoare de 368.219.000 lei, sunt programate în scădere cu 14,81% faţă de cele preliminate la data de 31.12.2024, în urma încheierii unor convenţii de eşalonare, a înscrierii la masa credală a unor creanţe de recuperate.

Societatea are pierderi provenite din anii precedenţi şi nerecuperate, preliminând pierdere în valoare de 297.740.000 lei la data 31.12.2024.

Plăţile restante, în valoare de 3.113.906.000 lei, sunt estimate în scădere cu 32,35% faţă de cele preliminate la data de 31.12.2024.

”Diminuarea plăţilor restante pentru anul 2025 se va efectua prin achiziţionarea de către Carpatica Feroviar România a bunurilor necesare operaţionalizării şi funcţionării, estimate în valoare de 1.488.766.000 lei. Astfel, valoarea plăţilor restante programate la sfârşitul anului 2025 de 3.113.906.000 lei reprezintă valoarea activelor excedentare ale CFR Marfă, neutilizate în activitatea de transport, ce vor fi valorificate prin licitaţii publice, repartizată CNCFR”, se mai menţionează în document.

Scăderea nivelului plăţilor restante este datorată diminuării datoriei restante reprezentând ajutor de stat, conform procedurii de Addendum la Concordatul Preventiv, încheierea unor convenţii de eşalonare a datoriilor, valorificarea bunurilor imobile prin licitaţii de către CITR cuprinse în Addendum la concordatul preventiv şi de către ANAF, precum şi licitaţii pentru valorificarea activelor excedentare neutilizate în activitatea de transport, sumă ce va fi repartizată celor doi beneficiari ai ajutorului de stat ANAF şi CN CFR, potrivit Notei de fundamentare.