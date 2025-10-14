Certificatele de poluare cresc prețul încălzirii la Timișoara / Colterm a plătit pentru asta aproximativ 70 de milioane de euro în ultimii patru ani / ”Este un cost artificial, un cost eminamente birocratic”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Colterm Timișoara a plătit aproximativ 70 de milioane de euro în ultimii patru ani doar pentru certificatele de poluare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Prețul gigacaloriei este format din costurile de producție, transport, furnizare și distribuție de energie termică, manoperă precum și din certificatele de poluare.

Administratorul special al societății de termoficare, Cristian Amza, spune că o bună parte din prețul ridicat de producție a gigacaloriei este motivat de certificatele de poluare.

Cristian Amza subliniază însă că plata acestor certificate nu rezolvă problema poluării. “Este un cost artificial, un cost eminamente birocratic, un cost care nu schimbă cu nimic poluarea aerului din Timișoara. Faptul că, pe mandatul meu, Colterm a plătit bani efectivi, ieșiți din conturi, nu garanții undeva aproape de 70 de milioane de euro. Dacă aș fi avut acești bani la dispoziție să pot să fac investiții, retehnologizări în producție, în primul, aerul era mai puțin poluat, că nu mai ardeam cărbune, mergeam pe motoare în cogenerare sau pe turbine și, în al doilea rând, prețul era mai mic”.

Prețul gigacaloriei este format acum din costurile de producție, transport, furnizare și distribuție de energie termică, manoperă precum și din certificatele de poluare.

Prețul total este de aproape 850 de lei/MWh, fără TVA, iar tariful plătit de utilizatori, a crescut de la 1 octombrie la 466 lei/MWh, fără TVA, după ce primăria a redus subvenția către Colterm.